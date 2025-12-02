Pilar Rahola denuncia que continúen los casos de acoso como el de Paco Salazar con un episodio que sufrió ella con un diputado "muy conocido"

El enfado de Pérez Dolset con Pilar Rahola le lleva a advertirle sobre los audios de 'Operación Cataluña': "Es un chantaje en directo"

Compartir







Tras darse a conocer las denuncias a Paco Salazar, exasesor del presidente del Gobierno, y ser comentadas en 'Todo es mentira', la colaboradora Pilar Rahola recuerda un episodio de acoso que vivió durante su etapa como diputada por parte de un compañero como demostración de que esta situación lleva dándose mucho tiempo.

El episodio de acoso de Pilar Rahola con un diputado

"Los que ya tenemos una edad, hemos vivido momentos de estos", confiesa Pilar Rahola. Y es que la periodista, durante su etapa en el Parlamento, vivió un episodio de acoso por parte de "un diputado muy conocido" y cuyo nombre prefiere preservar.

"En aquella época cuando llevaba faldas más cortas y todo estaba mejor puesto, recuerdo que un diputado que salía mucho en la prensa me dijo 'Cuando te miro las piernas, me pica la bragueta'", narra la colaboradora. Un comentario al que Pilar Rahola respondió tajante: "Pues ráscate, hijo, que debes ser muy desgraciado".

La razón que ha llevado a la periodista a revelar esta historia es que no solo ella padecía este tipo de comentarios: "Lo sufrían las mujeres del PP". "Yo recuerdo haber defendido a mujeres del Partido Popular que estaban en la primera línea porque recibían una cantidad de barbaridades orales de sus compañeros... Y del PSOE, lo mismo".

Esta situación les llevó a "crear una complicidad entre mujeres" ya que "era absolutamente normal y estaba normalizado este tipo de comentarios que tus compañeros masculinos te lanzaban". En conclusión: "Esto lo hemos aguantado durante mucho tiempo las mujeres".

Momento que aprovecha Laila Jiménez para denunciar: "El tamaño de mi falda y el tamaño de mi escote no tiene nada que ver con el tamaño de mi cerebro, no sé cómo decirlo".

Además, este episodio le sirve a Pilar Rahola para denunciar el caso de Paco Salazar en el PSOE: "Que a estas alturas una organización 'progresista' que hace de este tema un lema continúe perpetrando este tipo de encubrimientos de toda la vida..."