La diputada del PP responde contundentemente a la responsable comarcal del BNG en su intervención en 'Todo es mentira'

Después de que 'Código 10' destapara en exclusiva la denuncia por acoso al presidente de la Diputación de Lugo, en 'Todo es mentira' reciben a la responsable comarcal del BNG, Rosana Prieto, pues su partido gobierna conjuntamente con el PSOE en Lugo. En el programa, asegura que se enteraron a la vez que todo el mundo, excepto los implicados, pero la postura del partido es clara: "Tolerancia cero con este tipo de actuaciones".

Sin embargo, aprovecha su intervención y la presencia de Ana Vázquez para reprochar que el PP también encubrió durante tres meses al antiguo consejero Villares. Siguiendo esta lógica, "si José Tomé dimite o se aparta, nosotros continuamos con el Gobierno" o lo que es lo mismo, "aquí paz y después gloria. Si esto no sucede, "se va el BNG". Otra cosa no podemos hacer. No podemos arreglar la vida al PSOE", apunta.

En cuanto a si van a exigir abrir una investigación para descubrir si el PSOE era conocedor de estos comportamientos, Rosana Prieto responde: "Se tendrán que ir".

Tras finalizar la conexión, Ana Vázquez desmiente el dato que Rosana Prieto ha dado durante su entrevista sobre el Partido Popular: "No se encubrió a nadie en mi partido, todo lo contrario". Pero la responsable comarcal rápidamente vuelve a intervenir.

Ana Vázquez explota contra Rosana Prieto

Rosana Prieto niega con el dedo a Ana Vázquez: "Lo sabían desde febrero, declaraciones del Presidente". "Porque lo digas tú", le increpa la diputada del PP.

"Solo te digo que tenéis unas tragaderas muy grandes porque aquí estáis apoyando a Sánchez con todos los casos de corrupción y de agresiones sexuales, y en Lugo vais a tragar con todo a pesar de que sabéis que hay personas cómplices que están callando, que sabían de estos casos de acoso a mujeres. Vais a seguir apoyando al PSOE en toda la provincia de Lugo, en la Diputación y en todas partes porque tenéis una tragadera muy grande y os encanta estar en las moquetas", responde tajante Ana Vázquez.

Además, asegura que el BNG "no va a defender a las mujeres" porque, si lo hiciera, "hoy mismo rompíais con el PSOE en toda la provincia de Lugo porque no sólo está José Tomé implicado, están también los encubridores que son tan agresores sexuales como el propio José Tomé".

"Si sois tan defensores de las mujeres, romped con Sánchez aquí y romped también con el PSOE en la provincia de Lugo. Ya después te escucho los sermones que siempre nos estáis echando y que no permito ya más banderas rancias de feminismo", concluye.