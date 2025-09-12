Moscú ha contestado que la preocupación europea ante estas maniobras rusas es una respuesta emocional

Polonia se blinda ante la amenaza rusa y pide una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU

Europa comienza a mover ficha después de que Rusia invadiera con drones el espacio aéreo de Polonia el pasado miércoles. La OTAN comienza a reforzar la seguridad de sus fronteras: varios países han hecho ya movimientos. Francia ha ordenado el envío de tres aviones de caza para proteger el espacio aéreo polaco y Alemania va a mandar dos aviones Eurofighter de combate, según informa Javier Colás.

Letonia ha anunciado el cierre de su espacio aéreo en su frontera con Rusia y Bielorrusia y Polonia, que ya cerró el espacio aéreo. El miércoles ha enviado 40.000 soldados a su frontera. Mientras, Rusia ha desplegado un gran contingente con 13.000 soldados en Bielorrusia, a las puertas de Europa, un movimiento que recuerda a los pasos previos a la invasión de Ucrania.

Rusia y Bielorrusia inician maniobras militares cerca de la OTAN

Rusia y Bielorrusia inician sus maniobras militares estratégicas Zapad-2025 a las puertas de la OTAN. Van a utilizar drones, equipos de inteligencia artificial y van a simular el uso de armas nucleares. Tanto Moscú como Misk niegan que las maniobras militares ruso-bielorrusas Zapad-2025, que son las primeras que hacen desde que comenzó la guerra con Ucrania, estén dirigidas contra terceros países.

"Quiero recordar las palabras de nuestro presidente, Vladímir Putin: Rusia nunca ha amenazado a nadie y tampoco amenaza ahora a los países de Europa", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial. Los ejercicios tienen como objetivo declarado el reforzamiento de la seguridad militar de la Unión Estatal Rusia-Bielorrusia frente a la amenaza de la OTAN.

En las maniobras simularán el lanzamiento de armas nucleares

En las maniobras se incluyen la simulación del lanzamiento de armas nucleares y misiles balísticos hipersónicos Oréshnik, según informó el Estado Mayor bielorruso. El Oréshnik, de alcance medio y que puede portar ojivas nucleares, podría teóricamente golpear objetivos situados incluso a miles de kilómetros de distancia.

Participan menos soldados que en otras convocatorias, pero es una demostración de fuerza de Moscú mientras lucha en otro frente en los Bálticos y sobre todo en Polonia, tras el susto de los drones. La OTAN le aconseja a Rusia y Bielorrusia a actuar de manera "predecible y transparente" con las maniobras. Aunque la organización considera que no suponen "ninguna amenaza inmediata" contra los aliados.

Polonia toma las maniobras como un gesto agresivo

"Instamos a Rusia y Bielorrusia a que actúen de manera predecible y transparente, en consonancia con sus compromisos internacionales", indicaron fuentes aliadas, que en todo caso precisaron que no ven "ninguna amenaza militar inmediata contra ningún aliado de la OTAN", destacan desde la organización.

Polonia está en alerta máxima. El país ha cerrado la frontera con Bielorrusia y considera estas maniobras como un gesto agresivo. A nadie se le olvida que fue precisamente unas maniobras rusas lo que sirvió para enmascarar la invasión a gran escala de Ucrania en el año 2022. Por su parte, Moscú ha contestado que la preocupación europea ante estas maniobras rusas es una respuesta emocional, fruto de la hostilidad tradicional hacia Rusia.