Los drones se han convertido en los protagonistas de esta guerra

Polonia declara el nivel máximo de alerta tras derribar drones rusos y calificarlo de "provocación a gran escala"

KramatorskEl equipo de Noticias Cuatro, ubicado en Kramatorsk, es sorprendido durante la grabación de una crónica para el informativo. Un zumbido, que va ganando volumen, lo alerta de unos objetos que se estaban acercando: drones rusos. Los nuevos protagonistas de las guerras. Nuestra compañera Lara Escudero se pone a salvo de manera inmediata, siguiendo el protocolo a efectuar en una zona de conflicto.

Los drones se han convertido en los protagonistas de esta guerra y de la secuencia que ha vivido el equipo. Vivir y escuchar ese sonido de los drones tan cerca convierte unos segundos en una auténtica pesadilla. “Es un sonido muy característico. Ese dron estaba volando muy bajo, se veía perfectamente la estructura y, justo cuando estaba cayendo en picado para impactar, las defensas lo han derribado”, explica Lara Escudero.

La actividad de drones en Kramatorsk está siendo intensa. El equipo de Noticias Cuatro ha sido testigo de cómo han sonado las sirenas. Uno de los dispositivos ha impactado en un colegio muy cercano. No ha habido heridos pero sí un gran incendio. La prensa y los servicios de emergencias han sido evacuados porque se ha recibido un aviso de que iba a haber un segundo ataque.

“Nos hemos venido a una zona más alejada y hemos sido testigos de ese segundo ataque”, relata la periodista. “La gente se ha tirado al suelo para tratar de refugiarse”, añade. Justo en el momento del directo, el equipo ha recibido otro aviso de que podría haber un tercer ataque en ese mismo colegio. Rusia aterroriza así a la población en Donbas a plena luz del día.