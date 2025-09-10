Al ministro de finanzas nepalí no le ha dado tiempo a huir y ha acabado apaleado

Caos y descontrol en Nepal: las protestas de la Generación Z siguen pese a la dimisión del primer ministro

Compartir







NepalVarias zonas de Nepal están bajo control militar, sin Gobierno y en medio del caos por las protestas. Muchos de esos militares se han unido a los manifestantes mientras arden las casas de los políticos. La prohibición de las redes sociales por parte del Ejecutivo ha sido la gota de gasolina que ha incendiado Nepal. Ahora, los jóvenes graban tiktoks de sus victorias frente a edificios y casas de políticos ardiendo.

La corrupción, el nepotismo, la falta de oportunidades económicas y desigualdades sociales han sacado a millones de jóvenes a la calle. Una marea imposible de frenar, aunque lo han intentado. Las protestas han dejado más de 20 muertos.

Los líderes políticos han tenido que huir en helicópteros

La generación Z incendia el país tras el veto de las redes sociales. Una masa de humo cubre el edificio del Parlamento nepalí mientras alrededor celebran gozosos la victoria. La hoguera que hay en el interior ha llegado a iluminar la noche de Nepal. Las redes se vetaron por vídeos que empezaron a viralizarse generando un caldo de cultivo antigubernamental. En ellos se ven a los hijos de los políticos de viaje con lujos impensables para la población del país.

Los líderes han tenido que huir a toda prisa en helicópteros, algunos a punto de caer apedreados colgando de la aeronave. Al ministro de finanzas nepalí, Bishnu Prasad Paudel, no le ha dado tiempo a huir. Corriendo, rodeado, ha acabado metido en un río donde le han apaleado y le han lanzado objetos y piedras. El hombre ha acabado en calzoncillos paseado por las calles.

Fugas masivas en varias cárceles del país

Un sofá, bragas y enseres han salido volando de las casas. Las viviendas de los políticos y empresarios han sido incendiadas. Un manifestante ha subido al techo de la sede del Partido Comunista, ha agarrado la bandera y la ha lanzado entre vítores. También ha habido robos en tiendas, saqueos y caos en las huidas de edificios en llamas en la frontera india. Desde lejos, se intuye el caos. Un ciudadano indio ha escapado y ha vuelto a su país. Asustado, ha dicho que es bastante peligroso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Mientras continúan las protestas, al menos cinco personas han muerto en un motín en una cárcel situada al oeste de Nepal. En la prisión, 149 reclusos y 76 menores intentaron una fuga masiva. La violencia del martes incluyó fugas masivas en otras cárceles, con una estimación oficial de 1.500 presos escapados en todo el país. El líder opositor nepalí, Rabi Lamichhane ha sido liberado de la cárcel por una turba de manifestantes durante otra revuelta. Nepal vive días históricos con sus calles en llamas.