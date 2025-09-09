El autobús de dos plantas intentó atravesar la vía cuando llegó un inmenso tren de carga

Accidente mortal de un tren descarrilado en México. El convoy se llevó por delante un autobús de dos pisos: 10 personas han muerto y 60 han resultado heridas, varios de ellos se encuentran en estado crítico. Los hechos han ocurrido a primera hora de la mañana en la carretera federal Atlacomulco–Maravatío.

El autobús de dos plantas intentó atravesar la vía cuando llegó un inmenso tren de carga. Ambos vehículos colisionaron, lo arrastró con violencia y lo partió en dos. La empresa ferroviaria ha publicado un mensaje en redes sociales para señalar al conductor por su mala conducta y para hacer un llamamiento a la población.

Los restos del autobús han quedado a ambos lados de la vía

Testigos y usuarios de esa carretera llevan tiempo criticando el cruce ferroviario que no tiene barreras, señalización o iluminación adecuada. Los restos del autobús han quedado a ambos lados de la vía. La segunda planta del vehículo ha quedado completamente destrozada.

“Sinceramente lo que yo alcancé a ver es que el autobús quiso pasar hacia adelante, pero como había tráfico no pudo. Se regresó hacia atrás, pero como había tráfico detrás no pudo y al ver que ya justamente venía el tren quiso ganarle”, dijo uno de los testigos del accidente.

Varios de los heridos siguen en estado grave

La segunda planta del vehículo ha quedado completamente destrozada. El convoy sigue atravesado en el cruce mientras realizan la investigación. Y en el hospital se amontonan los familiares de los heridos. Varios de los ingresados siguen muy graves. Dos fueron trasladados por el grupo de rescate ‘Relámpagos’ al hospital Adolfo López Mateos, ubicado en la ciudad de Toluca, mientras que otros se encuentran en clínicas de los municipios de Atlacomulco, Ixtlahuaca y Jocotitlán.

La empresa ferroviaria Canadian Pacific Kansas City (CPKC en México emitió un comunicado en redes sociales con el que lamentó el incidente y acusó al conductor de querer “ganarle el paso al tren”. La compañía hizo un llamado a la población, conductores y choferes a respetar los señalamientos y a cumplir la orden de alto total en los cruces del ferrocarril. El conductor del autobús ya está detenido.