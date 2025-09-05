La empresa externa encargada de realizar las inspecciones había supervisado el funicular nueve horas antes del incidente

Duro golpe al turismo y la historia de Lisboa tras el accidente del funicular de Gloria tras 140 años de servicio

LisboaContinúa la polémica por el mantenimiento del funicular. Los operarios ya han retirado los restos del funicular accidentado en Lisboa y en el que han muerto 16 personas. Otras 23 personas resultaron heridas, entre ellas dos españoles que ya han recibido el alta. Ahora, la investigación se centra en el mantenimiento del funicular, según informa Esperanza Calvo y Cristina Herráez.

Ha sido un trabajo complicado para los trabajadores que se han ocupado, durante toda la noche, de despejar la famosa cuesta da Gloria y llevarse el amasijo de hierro en el que se convirtió la cabina. El cable tenía aún por delante una vida útil de 263 días, por lo que no estaríamos ante un fallo de fabricación, sino ante una posible avería que haya provocado un rozamiento indebido que causó la ruptura del cable.

El funicular pasó una inspección de seguridad de 20 minutos

El mismo día del accidente ese vagón pasó una inspección de seguridad de tan solo 20 minutos. Los sindicatos son muy críticos y señalan que este servicio, cuando era público, duraba 24 horas. Los medios portugueses adelantan ya que la Policía Judicial tiene ya indicios suficientes para sostener una acusación por homicidio doloso.

Los restos del funicular serán custodiados hasta aclarar lo ocurrido. Según los medios portugueses, la empresa externa encargada de realizar las inspecciones había supervisado el funicular nueve horas antes del siniestro sin hallar fallos, lo que descartaría la teoría del cable roto.

Un fallo en la conexión del cable a uno de los vehículos, la posible causa del accidente

Lo más probable ahora es que fallara la conexión del cable a uno de los vehículos. Las tareas de retirada han culminado ya de madrugada y los restos han sido trasladados en camión. “Ayer fue un día de luto nacional”, lamentó el presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, quien subrayó la necesidad de investigar las causas del accidente lo antes posible.

El objetivo es aprender y prevenir este tipo de accidentes en un país que cuenta con el turismo como importante fuente de ingresos, por lo que es fundamental devolver la confianza en un servicio que lleva 140 años funcionando. Es todo un emblema de la ciudad que ahora ha sido calificado por la prensa lusa de “dinosaurio tecnológico”. Este viernes, los funiculares lisboetas siguen sin funcionar y sus vagones ya no están en la calle de Gloria, donde quedan sus heridas tras el trágico accidente.

Loa 16 fallecidos ya han sido identificados

Los 16 fallecidos en el accidente ya han sido identificados por las autoridades. Las víctimas son de ocho nacionalidades diferentes. Cinco portugueses, tres británicos, dos canadienses, dos surcoreanos, un francés, un estadounidense, un suizo y un ucraniano. Los 23 heridos, entre los que hay 10 graves, son de diversas nacionalidades, entre ellos dos españoles que fueron dados de alta la noche del miércoles.

La Oficina de Prevención e Investigación de Accidentes Aéreos y Ferroviarios de Portugal espera publicar el informe preliminar de la investigación en un plazo de 45 días. "Por el momento, no compartiremos ningún dato. Estos se proporcionarán en esta nota informativa, ya que la información y los hechos descubiertos requieren contexto y también el alcance que daremos a la investigación, con base en lo que hemos identificado hasta el momento", concluye el director de la oficina, Nelson Oliviera, sobre este accidente que ha conmocionado al país.