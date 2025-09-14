Confirman la fecha y el lugar para el funeral por Charlie Kirk, acto que contará con la presencia de Donald Trump
Turning Point USA, asociación fundada por Charlie Kirk, anuncia la fecha del funeral por el activista asesinado
Así cazó el FBI a Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk: el joven le confesó el crimen a su padre
El funeral por el activista ultra Charlie Kirk, asesinado en Estados Unidos el pasado miércoles, se celebrará en Arizona, su estado natal, el próximo domingo 21 de septiembre. Informan en el vídeo Sara Canals y Almudena Gómez.
Será un acto multitudinario en el estadio State Farm, en la ciudad de Glendale, con capacidad para más de 60.000 personas, al que asistirá el presidente del país, Donald Trump.
"Acompáñanos para celebrar la extraordinaria vida y el perdurable legado de Charlie Kirk, una leyenda estadounidense", indicó la asociación fundada por Kirk, Turning Point USA, que es la que ha anunciado la fecha del acto religioso.
Según ha trascendido, el presunto asesino, Tyler Robinson, que se encuentra en una prisión de Utah, no está colaborando con la Policía y le dijo a su padre que prefería suicidarse antes de entregarse.
La viuda de Charlie Kirk, junto al ataúd: "Te quiero"
La viuda de Charlie Kirk ha publicado un vídeo en redes sociales junto al ataúd, despidiéndose del cuerpo de su marido. Entre lágrimas, repite "te quiero" y le dice "que Dios te bendiga". Además, Erika lanzaba una advertencia y prometía continuar con el movimiento que construyó su esposo.
"No tienen idea del fuego que han encendido dentro de esta esposa. El llanto de esta viuda resonará en todo el mundo como un grito de guerra", aseguró en su primera aparición pública tras el asesinato.
Erika destacó que Charlie Kirk era el padre y marido "perfecto". "Si antes pensabais que la misión de mi marido era potente, no tenéis ni idea. No tenéis ni idea de lo que acabáis de desencadenar a lo largo y ancho de este país, de este mundo. No tenéis ni idea", concluyó.
Por otra parte, Donald Trump ha responsabilizado del ataque a la "izquierda radical" y los "lunáticos". El inquilino de la Casa Blanca, cuestionado sobre su presencia en el funeral, había adelantado a los medios que "me han pedido ir y pienso que tengo la obligación de hacerlo".