Turning Point USA, asociación fundada por Charlie Kirk, anuncia la fecha del funeral por el activista asesinado

Así cazó el FBI a Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk: el joven le confesó el crimen a su padre

Compartir







El funeral por el activista ultra Charlie Kirk, asesinado en Estados Unidos el pasado miércoles, se celebrará en Arizona, su estado natal, el próximo domingo 21 de septiembre. Informan en el vídeo Sara Canals y Almudena Gómez.

Será un acto multitudinario en el estadio State Farm, en la ciudad de Glendale, con capacidad para más de 60.000 personas, al que asistirá el presidente del país, Donald Trump.

PUEDE INTERESARTE Trump agita la polarización en EE.UU.: el mandatario defiende que se necesita silenciar a la izquierda radical

"Acompáñanos para celebrar la extraordinaria vida y el perdurable legado de Charlie Kirk, una leyenda estadounidense", indicó la asociación fundada por Kirk, Turning Point USA, que es la que ha anunciado la fecha del acto religioso.

Según ha trascendido, el presunto asesino, Tyler Robinson, que se encuentra en una prisión de Utah, no está colaborando con la Policía y le dijo a su padre que prefería suicidarse antes de entregarse.

PUEDE INTERESARTE Netanyahu acusa a Pedro Sánchez de lanzar amenazas genocidas a Israel tras conocer las medidas del Gobierno

La viuda de Charlie Kirk, junto al ataúd: "Te quiero"

La viuda de Charlie Kirk ha publicado un vídeo en redes sociales junto al ataúd, despidiéndose del cuerpo de su marido. Entre lágrimas, repite "te quiero" y le dice "que Dios te bendiga". Además, Erika lanzaba una advertencia y prometía continuar con el movimiento que construyó su esposo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

"No tienen idea del fuego que han encendido dentro de esta esposa. El llanto de esta viuda resonará en todo el mundo como un grito de guerra", aseguró en su primera aparición pública tras el asesinato.

Erika destacó que Charlie Kirk era el padre y marido "perfecto". "Si antes pensabais que la misión de mi marido era potente, no tenéis ni idea. No tenéis ni idea de lo que acabáis de desencadenar a lo largo y ancho de este país, de este mundo. No tenéis ni idea", concluyó.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Por otra parte, Donald Trump ha responsabilizado del ataque a la "izquierda radical" y los "lunáticos". El inquilino de la Casa Blanca, cuestionado sobre su presencia en el funeral, había adelantado a los medios que "me han pedido ir y pienso que tengo la obligación de hacerlo".