El asesinato de Charlie Kirk ha conmocionado a Estados Unidos, pero también ha provocado más polarización política. El propio presidente Donald Trump ha vuelto a señalar a la izquierda radical Washington. Según informa Sara Canals y Cristina Herráez, ayer volvió a defender que hay que erradicar y silenciar a la izquierda radical, a quienes llama lunáticos. El mandatario ha recalcado que se encargará él mismo de que así sea.

El Departamento de Estado anunció que revocará los visados de aquellos extranjeros que hayan defendido y alabado la muerte de Charlie Kirk. El clima continúa siendo de máxima tensión y también de cierto miedo. Ayer, muchos políticos anularon algunos de sus eventos.

Trasladan los restos de Charlie Kirk de Utah a Arizona

De luto riguroso, la viuda de Charlie Kirk baja del avión de la mano de la segunda dama estadounidense, Usha Chilukuri Vance. Detrás, el vicepresidente J.D Vance, amigo de la víctima, y poco después, del Air Force Two, sacan el féretro con los restos del activista, trasladado de Utah a su Arizona natal, donde va a ser enterrado.

Su asesinato ha generado una condena generalizada de la clase política y Trump, destaca en la prensa estadounidense, se ha tomado el asesinato de su asesor como algo personal. Después de acusar a la izquierda radical de ser responsable de su muerte, Trump afirma que le gustaría que la gente respondiera sin violencia. “El era un defensor de la no violencia. Así es como me gustaría que la gente respondiera”, señala.

Conseguir que la polarización política no se convierta en violencia es ahora el gran reto en Estados Unidos. Sobre todo con un presidente aplaudido y abucheado, en el estadio de los yanquis, en un partido rodeado de fortísimas medidas de seguridad más evidentes. Por que a Trump, a pesar de todo, no se le quitan las ganas de bailar.