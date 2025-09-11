El atacante mató a Charlie Kirk desde unos 140 metros de distancia

Se busca al autor del disparo que asesinó a Charlie Kirk en Utah: los vídeos muestran una figura extraña en el tejado

UtahEstados Unidos pone precio a la cabeza del presunto autor del asesinato del activista Charlie Kirk: 85.000 euros. El FBI pide colaboración ciudadana y afirma que el tirador aparenta edad universitaria. Se escabulló de la azotea, desde donde disparó en pleno campus de la universidad de Utah, mientras el activista daba una charla en la que se desató el caos. Un solo disparo ha bastado para acabar con su vida con un rifle de alta potencia, según informa Sara Canals y Beatriz Palomar.

Desde ayer, el FBI habilitó una línea telefónica para que se les pueda contactar y aseguran que ya han recibido más de 130 llamadas de la población. Lo han contado en una rueda de prensa donde han confirmado que están analizando sus huellas y que han localizado el rifle con el que se perpetró el ataque.

El arma estaba en una zona boscosa cerca de la universidad donde tuvo lugar ese asesinato. 'The Wall Street Journal' ha publicado que se han interceptado tres cartuchos con inscripciones antifascistas y transgénero grabadas precisamente en las balas, citando fuentes cercanas a la investigación.

El tirador usó un rifle muy popular entre los cazadores

Un atentado ante 3.000 personas a las 12:20 horas de la mañana. Kirk era el centro de atención del anfiteatro, bajo una carpa situada en una zona del campus. Si nos fijamos en el entorno, el escenario está rodeado de edificios, es decir, de posiciones altas desde donde pudo apostarse el tirador.

El autor del asesinato disparó justo cuando Kirk pronunció unas palabras relacionadas con la posesión de armas y los tiroteos masivos. El atacante mató a Charlie Kirk desde unos 140 metros de distancia con un rifle muy popular entre los cazadores por su precisión.

El FBI ha encontrado el arma y varios cartuchos en una zona boscosa

El FBI ha encontrado el arma junto a varios cartuchos en una zona boscosa, muy cerca de la Universidad de Utah, donde daba un discurso. Los agentes también analizan varias huellas de una mano, un antebrazo y un zapato y un vídeo de él subiendo a la azotea desde donde disparó.

El FBI, de momento, ha difundido dos fotos del sospechoso. En ellas se ve a un hombre con una gorra y gafas de sol, en vaqueros y una camiseta negra, con un estampado que parece incluir una bandera estadounidense. Los agentes piden la colaboración ciudadana y ofrecen una recompensa de más de 85.000 euros para dar con el hombre más buscado.

Tras el asesinato del influencer trumpista y en medio de la conmoción, el presidente estadounidense se dirigió al país en un discurso poco conciliador. En él, acusó directamente a la izquierda de generar un clima de odio. Trump tambien le ha recordado durante los actos conmemorativos del 11S: “Era una inspiración para todos". El magnate ha anunciado que le concederá la Medalla Presidencial de la Libertad. En la Casa Blanca, las banderas ondean a media asta y en Utah recuerdan al activista con flores y velas.