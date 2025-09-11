Al menos 19 de los heridos revisten gravedad y varios están por identificar: "Hay gente que se quedó dentro de sus coches"

Varias zonas de Nepal, bajo control policial y sin Gobierno por las brutales protestas de la Generación Z

Compartir







CDMXCuatro personas han muerto y al menos 90 han resultado heridas en la explosión de un camión cisterna en México. El vehículo estaba lleno de gas, unos 49.500 litros. Un siniestro sucedido el mediodía de este miércoles que ha colapsado además una de las zonas con más tráfico de la capital. Todavía se están investigando las causas, informa en el vídeo Raquel Duva.

Los testigos vivieron momentos de tensión que recogieron en vídeos con sus teléfonos. Escucharon un fuerte estruendo y descubrieron que el vehículo había volcado. Cualquier chispa pudo producir la deflagración que poco después originaba un incendio de grandes dimensiones.

A la explosión le siguió una llamarada que alcanzó a los viandantes

Pasa de las 14:30 en la capital mexicana, hora local. Los pasajeros de un autobús graban una nube de gas junto al puente de la Concordia, en el este de la ciudad. A los pocos segundos, una explosión. El balance asciende, por el momento, a cuatro muertos y cerca de 90 heridos, de los cuales al menos 19 están muy graves.

Las llamas alcanzaron a otros vehículos en tránsito y a los viandantes que se encontraban en la zona. "Hay gente que se quedó dentro de sus coches, niños", decía uno de los presentes en un vídeo, visiblemente nervioso. Los bomberos lograron sofocar las llamas y los heridos han sido trasladados a distintos hospitales con quemaduras de segundo y tercer grado e intoxicaciones. 10 de ellos ya han sido dados de alta.

PUEDE INTERESARTE Se busca al autor del disparo que asesinó a Charlie Kirk en Utah: los vídeos muestran una figura extraña en el tejado

El conductor ha sobrevivido y se investigan las causas

Pero en las imágenes se ha visto a personas salir de vehículos con la ropa quemada. Muchas víctimas todavía no están identificadas. Sí lo está el conductor del camión, que ha sobrevivido. Ahora se investigan también las causas del siniestro.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

El vehículo es propiedad de la empresa Transportadora Silza, S.A. La compañía contaba con los permisos de transporte de la Comisión Nacional de Energía, pero la empresa no había registrado las pólizas de seguro de responsabilidad civil ni ambiental vinculadas. Forma parte de Grupo Tomza.