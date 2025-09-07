La Guardia Civil investiga el tiroteo mortal en Carmona, Sevilla: dos fallecidos y sin detenidos

Los presuntos autores del tiroteo en Carmona, que deja dos personas muertas y otra herida grave, se dieron a la fuga

Preocupación por los tres pistoleros en Valencia que siguen huidos: se amplían los dispositivos de búsqueda

Carmona, SevillaLa Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla mantiene abierta una investigación sobre el tiroteo ocurrido este pasado sábado, 6 de septiembre, en la urbanización Los Nietos en el término municipal de Carmona (Sevilla), que se saldó con dos personas fallecidas y una herida de gravedad. Informa en el vídeo Tania Sánchez-Mancha.

Fuentes del instituto armado han explicado este domingo que aún no se ha detenido a ninguno de los supuestos implicados en este suceso, los cuales se dieron a la fuga tras acabar con la vida de dos personas, de 65 y 54 años de edad, además de herir de gravedad a otra de 63 años.

Tiroteo mortal en la calle Azahar

Por otra parte, fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía han detallado a Europa Press que el herido fue trasladado al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla en helicóptero tras producirse el altercado y permanece bajo atención médica en "estado crítico".

El 112 recibió varios avisos sobre las 16:45 horas que alertaban de un tiroteo en la calle Azahar de la citada urbanización Los Nietos, en Carmona, por el que se movilizó a efectivos sanitarios del 061 y de la Guardia Civil.

Según relataban los testigos al 112, una o dos personas habrían disparado con un rifle contra un bar y, como consecuencia de los disparos, varias personas se encontraban en el suelo, sin poderse aclarar aún si estaban fallecidas o heridas. Posteriormente, desde la Guardia Civil se pudo confirmar el fallecimiento de dos personas en el marco de este suceso.