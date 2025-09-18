El presentador ha explicado con contundencia lo ocurrido en 'Todo es mentira'

Risto Mejide, a Mar Espinar, portavoz del PSOE en Madrid: "Tu jefa de gabinete se ha puesto en contacto con nosotros"

El pasado miércoles Risto Mejide le desvelaba a Mar Espinar que su jefa de gabinete del PSOE de Madrid se había puesto en contacto con 'Todo es mentira' para tratar de controlar los contenidos del programa: "Nos ha dicho que no eran los temas que había visto en los informativos y luego se ha centrado en Ábalos y ha dicho, literalmente, que es 'casquería'", y las palabras del presentador provocaban un momento de tensión entre él y la política, que no sabía exactamente que responder.

Un día después de lo ocurrido, el presentador ha querido lanzar un contundente mensaje haciendo referencia al incidente: ''Básicamente hicimos lo que siempre hacemos, que es transparentar, ser absolutamente transparentes con lo que ocurre en este programa y con los analistas que vienen aquí, porque creemos que la credibilidad de este programa se fundamenta en eso, en que seamos absolutamente honestos con vosotros''.

''Ayer, como os dijimos, el PSOE de Madrid nos había llamado para intentar condicionar nuestros contenidos. Bueno, eso hasta cierto punto uno podría pensar 'bueno, pues mira ellos intentan dar los mensajes que les interesan, lo que tú quieras' ¿Qué pasa? que creemos que esto, más allá de la broma que nosotros podamos hacer, creemos que esto es grave. No por nosotros sino por la democracia que defendemos, creemos que una democracia se sustenta en la libertad de sus individuos y de sus medios de comunicación, de todos los medios de comunicación, y que si esto lo hacen en este, vamos a decir, ínfimo, pequeñísimo, programa de televisión ¿qué no harán en el resto de programas?'', explica Risto Mejide de manera muy contundente.

Y continúa mostrando su decepción por lo ocurrido: ''Yo desde aquí invito a hacer lo mismo que pasó en este plató a todos nuestros compañeros y compañeras de televisión, es inaceptable. Es inaceptable que un director o una directora de comunicación de un partido político trate de condicionar los contenidos, es decir, la selección de temas que os presentamos todos los días, en base a sus propios intereses, además, bajo el implícito y nunca explícito chantaje de 'cuidado, que si no nos cuidáis, no vendremos más''.

''Yo creo que sinceramente, si dejamos que esto siga ocurriendo, nuestra democracia será peor. No es que este programa, insisto, humilde programa, pequeñísimo, lo que queráis, es la democracia la que está en juego, porque si no hay individuos bien informados, no puede haber votantes bien informados'', zanja el tema el presentador.