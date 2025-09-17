Risto Mejide, contundente, le para los pies Esperanza Aguirre: ''Afortunadamente tu opinión es muy minoritaria''

El presentador y la colaboradora han protagonizado un tenso encontronazo

La tajante respuesta de Risto Mejide a Alma Ezcurra tras un tenso debate sobre el concepto de genocidio: "Peleamos por lo que nos dé la gana"

Al contrario que Rusia, Israel continúa participando en competiciones deportivas internacionales a pesar de que determinadas voces críticas han pedido su exclusión, de hecho, este mismo lunes, Pedro Sánchez, ha afirmado que ''hasta que no cese la "barbarie ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional más''. El tema ha sido debatido en 'Todo es mentira' y las diferentes opiniones han provocado un momento de tensión.

Han sido Risto Mejide y Esperanza Aguirre los que han protagonizado un pequeño encontronazo después de que el presentador le preguntase a la política sobre el tema, y ella, que no considera que lo que está ocurriendo erntre Israel y Palestina sea genocidio, se ha pronunciado y ha provocado el enfado de Risto Mejide, que no ha dudado en pararle los pies.

''A ver, yo seguramente represento una opinión minoritaria, pero es la mía. Yo pienso cómo empezó todo esto, y como no se dice, pues yo lo digo, empezó porque Arabia Saudita y Marruecos querían reconocer al Estado de Israel y en ese momento se decidió hacer el pogromo del 7 de octubre con los asesinatos de niños, de mujeres, los secuestros, con todas las barbaridades que allí ocurrieron'', comenzaba diciendo Esperanza Aguirre.

Y la política continúa: ''¿Israel, posiblemente en la guerra se ha pasado de raya? pues puede ser que sí, yo no tengo información suficiente, pero no me creo la información que se dice que da el Gobierno palestino porque no existe más fuente de información palestina que Hamás, Hamás ganó las elecciones del 2006 (...) Porque solo la información de Hamás es la que nos llega. El grupo de la ONU que estaba en Gaza, cinco de ellos participaron en el pogromo del 7 de octubre y está probado, por eso digo que va a ser minoritario ahora. No soy como Charlie Kirk, convénceme de que estoy equivocada''.

Pero el presentador contesta muy tajante: ''Esperanza, no puedes decir que se cometieron barbaridades y luego decir que no sabes lo que se ha cometido después'', y continúa: ''Voy a empezar el programa de buenas y voy a decirte solo una cosa con respecto a lo que acabas de decir. Afortunadamente, como bien has dicho al principio, tu opinión es muy minoritaria y ojalá llegue a ser cero, que nadie opine como tú, eso es todo lo que tengo que decir''.