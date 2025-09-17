El programa ha conseguido, en exclusiva, los audios y el abogado del exministro entra en directo

Las primeras palabras de José Luis Ábalos en 'Todo es mentira' tras la entrevista de su exmujer: "Se ha construido un relato repugnante"

Compartir







Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, concedió una dura entrevista en 'El precio de la corrupción' en la que habló como nunca antes sobre los entresijos del que fuera ministro de Transportes, declaraciones que no le sentaron nada bien al exiministro, que ha decidido interponer acciones legales contra ella. Tras lo ocurrido, 'Todo es mentira' ha conseguido, en exclusiva, los audios de una exasistenta del exministro en los que carga duramente contra su exmujer.

La exasistenta, que ha hablado con 'Artículo 14', asegura que únicamente ha escuchado mentiras por parte de Carolina Perles y defiende al exministro de Transportes a capa y espada: ''Ha estado hablando Carolina, qué mala, qué mentirosa. El señor José Luis no es lo que está diciendo ella, que es rastrera, por eso se ha vendido, porque no tiene ni un duro ahora''.

''Se le acabó el chollo de estar sacándole todo el dinero que podía tener el señor José Luis en su bolsillo. Ella me decía que algún día iba a salir en revistas, en la televisión, en todo. Vaya con hacerse famosa para hundir a otra persona. Qué mala mujer, de verdad. Sinceramente, me da asco'', carga la exasistenta de Ábalos contra Carolina Perles en los audios en los que asegura que lo tenía todo planeado.

El abogado de José Luis Ábalos entra en directo en 'Todo es mentira'

Ricardo Corzo, el abogado de José Luis Ábalos que lleva las acciones legales que el exministro ha interpuesto contra su exmujer, ha entrado en directo en 'Todo es mentira'. El abogado del exministro se ha pronunciado en el programa y le ha defendido de las acusaciones de Carolina Perles.

''Esto se ha pasado de un tema político e incluso judicial a un tema social, pero yo ya diría también a un tema personal, personal y familiar, y esto es una problemática que evidentemente rasga ya un problema bastante importante porque ya teníamos digamos, un banco de cuatro patas, y se le ha añadido una más, que es un maltratador, con lo que conlleva esa palabra en la sociedad (...) Entonces, hablar de ese maltrato sin ninguna fundamentación, como ahora voy a explicar, pues evidentemente es muy grave'', comienza explicando el abogado.

''Necesitamos ver todo y examinar todo perfectamente para saber exactamente qué camino vamos a tomar porque evidentemente quietos no nos podemos quedar y no nos debemos de quedar, ya no solamente por el tema de hay muchas falacias, sino que también, evidentemente, le está afectando personalmente y familiarmente porque tiene unos hijos'', añade Ricardo Corzo sobre las medidas que tomarán contra Carolina Perles.