Miguel Salazar Madrid, 24 SEP 2025 - 19:32h.

La Archidiócesis de Toledo continúa "en 'shock'" después de que un conocido sacerdote fuese detenido en Torremolinos por un presunto delito contra la salud pública. A Carlos Loriente, vicario en el clero, le arrestaron en la madrugada del pasado lunes después de que una vecina del piso que alquilaba alertase de ruidos en la vivienda.

El detenido ocupaba un importante puesto en la Archidiócesis de Toledo

Los agentes descubrieron que tenía "diez papelinas" con sustancias estupefacientes. El canónico toledano, que ocupa un importante puesto en la archidiócesis de su provincia, poseía una "balanza de precisión" y "bolsita de monodosis de droga", entre otras cosas. Recalcamos su puesto eclesiástico, ya que según José Beltrán -director del tabloide religioso 'Vida nueva'- es una "de las manos derecha del arzobispo", tal y como afirma en 'Todo es mentira'. Digamos que el "responsable" de vigilar, tutelar y acompañar a todos los curas de la archidiócesis.

Tras acogerse a su derecho a no declarar, fue puesto en libertad. Sin embargo, Carlos Loriente ha pasado a disposición judicial después de que la policía también hallase "cocaína rosa" valorada entre 70 y 100 euros el gramo.

El 'narcocura' comparecerá ante el juzgado de Torremolinos cuando él desee. José Beltrán cree que el detenido se ha encontrado en una dura situación en los últimos tiempos vinculada a una "falta de soledad". "Quizás no se hubiese llegado a ese extremo, pues esas faltas sí que podrían haberse detectado antes", explica en el programa de Cuatro, que esta tarde ha aportado detalles sobre la investigación a Begoña Gómez.

El periodista precisa que Carlos Loriente estaba "a priori" de vacaciones. Eso sí, nadie de su entorno tenía constancia de que había alquilado un piso en Torremolinos. "Una semanas antes estuvo en una peregrinación en un viaje a Egipto con un grupo de clérigos y laicos y allí se comporto con aparente normalidad", puntualiza.