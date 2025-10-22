Al hablar sobre los fontaneros del PSOE, Iñaki Anasagasti asegura que Leire Díez cumple con las características y revela que el PNV también los tuvo

Leire Díez y Javier Pérez Dolset, quien estuvo en 'Todo es mentira' aclarando su nueva polémica relacionada con la OPA del Sabadell y BBVA, vuelven a estar en el ojo del huracán y, con ellos, el tema de los 'fontaneros' del PSOE.

Recordemos que fueron nombrados con este apodo por presuntamente trabajar entre bastidores para el Partido Socialista, tratando de gestionar asuntos delicados y problemáticos para el Gobierno. Y, aunque ellos han desmentido en numerosas ocasiones serlo, lo cierto es que Iñaki Anasagasti ha confirmado la existencia de estas figuras en el plató del programa de Risto Mejide.

"Los llamábamos la avanzadilla"

Tras haber hablado sobre la denuncia archivada del fiscal Grinda a Leire Díez con Patricia López, el presentador Pablo González Batista le pregunta a Iñaki Anasagasti sobre si existen o no las cloacas del Estado, pues él cuenta con un largo recorrido en política.

Su respuesta es clara: "Adolfo Suárez pudo hacer lo que hizo con fontaneros, fundamentalmente. Los fontaneros han insistido con todos los presidentes y con todos los partidos". Por lo que, para el que un día fue portavoz del PNV, Leire Díez es "la clásica persona fontanera" porque "cumple tal cual las características que han tenido los fontaneros de los distintos gobiernos".

Un ejemplo de ello es su partido, donde también tuvieron fontaneros "de txakoli", bromea. "Nosotros tuvimos 3 personas, no los llamábamos fontaneros, sino la avanzadilla", confiesa. Estuvieron, sobre todo, en la época de ETA pues "había que sondear si en la piscina había agua o no", es decir, "había que hacer mucha labor de fontanería". Por tanto, el político concluye: "Eso existe y existirá siempre. Jesucristo solamente tuvo un traidor, que era Judas, pero porque no tuvo fontanero".