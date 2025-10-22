Patricia López, quien tuvo una amistad íntima con el fiscal Grinda, le acusa en de inventarse la denuncia a Leire Díez para ocultar el fondo del asunto

Pérez Dolset niega la presunta extorsión al Sabadell y señala cuál fue el papel de Leire Díez: "No tenía un encargo del Gobierno, que yo sepa"

Ignacio Stampa y José Grinda, fiscales anticorrupción, han denunciado los presuntos sobornos de Leire Díez y Javier Pérez Dolset asegurando el primero de ellos que habían confesado estar actuando bajo las órdenes del presidente del Gobierno.

Grinda fue quien denunció previamente a la presunta fontanera del PSOE ante la Fiscalía Provincial de Madrid. Sin embargo, no tuvo mucho éxito pues su escrito fue archivado ante la imposibilidad de ponerse en contacto con el periodista intermediario Pere Rusiñol, quien presuntamente le trasladó el ofrecimiento de la conocida como 'fontanera', al no coger el teléfono en ninguno de los nueve intentos.

Esto provocó un profundo malestar en Anticorrupción, quienes exigieron respuestas pues no se entiende que se archive una causa por no poder contactar con un implicado. Sin embargo, todo tiene una explicación según apunta Patricia López en 'Todo es mentira', quien conoce muy de cerca al fiscal Grinda.

Patricia López expone al fiscal Grinda

Para arrancar esta explicación, la periodista pone en contexto. Tanto ella, como Pere Rusiñol, eran "amigos íntimos" del fiscal Grinda desde hace muchos años. Tanto es así que, asegura, era su fuente de información o, como ella le denomina, "revelador de secretos" en casos como el de El pequeño Nicolás o Villarejo. "Para mí es un mérito, pero para él es un delito", señala.

Por aquel entonces era "un tipo que quería limpiar las cloacas", hasta que descubren algo que cambia por completo su percepción sobre él: "Una cosa que omite en la denuncia que pone contra una Leire que él ni conoce y Pere Rusiñol es que en el 2023 ya puso una contra mí y un policía de la Interpol porque el señor Grinda estuvo acusado de pedofilia y el Constitucional dio razón a la niña para que pueda emprender acciones".

Y es que Pere Rusiñol también habló con Grinda por el caso de Patricia López, señala. "Ahora vuelve Grinda omitiendo que se le archivó ya una denuncia contra los que hablamos de lo que hacía y vuelve a meter a Pere Rusiñol inventándose un peliculón para ocultar el fondo de la cuestión que es que tenía un procedimiento abierto por un caso de pedofilia y que tiene otro, el cual se perdió el sumario, por meterse en esas páginas de pornografía infantil", explica la periodista.

Por lo que, Patricia López concluye: "El promotor de la querella, que es Grinda, no lo miraba nadie después de la sentencia de Constitucional y a Stampa no lo miraba nadie por lo que pasó con la abogada de Podemos".