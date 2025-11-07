Compartir







Risto Mejide se pronuncia en 'Todo es mentira' sobre la nueva polémica que gira en torno al nuevo bolso de la hija de Yolanda Díaz. A raíz de unas imágenes en las que aparece con su hija en una función de ballet, donde aparentemente lleva un bolso de lujo valorado en más de 500 euros, la vicepresidenta del Gobierno ha confesado que el bolso es de "mercadillo".

Ante esto, Risto Mejide comenta que "puede llevar si quiere un bolso de 500 euros, hasta ahí no podemos decir nada. Cada uno que se gaste lo que quiera, pero hay otro problema", haciendo referencia a la presunta falsificación.

Risto Mejide recuerda la campaña de la pasada navidad para luchar contra las falsificaciones

Asimismo, el presentador indignado ante la situación explica que "hacemos muchas bromas en el programa, pero el tema de las falsificaciones es importante si lo cotejas con lo que destruyen. Uno claro que se ahorra unos euros en una falsificación, yo nunca he dejado una detrás de mi casa porque nosotros nos dedicamos a esto y vivimos gracias a las marcas".

Por último, Risto Mejide explica el dinero perdido y los desempleos que supone adquirir falsificaciones: "Me parece un insulto para las personas que nos dedicamos a esto de la comunicación. Nadie que nos dediquemos a esto...pero aún menos un político, aún menos la ministra de Trabajo. Insisto 44.700 empleos y 5.700 millones de euros cada año nos cuestan las falsificaciones en nuestro país. Por último, Mejide recuerda que "ojo, el Gobierno de España creó una campaña la pasada navidad llamada 'El daño de las falsificaciones es real', precisamente para luchar contra la piratería".