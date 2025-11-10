En 'TEM' creen que Feijóo ha dado lo que probablemente sea la frase más viral de la semana aún siendo lunes al lanzar un presunto piropo a Imbroda

Este lunes, mientras en Madrid es festivo por el día de la Almudena, Alberto Núñez Feijóo se lleva su rutinaria reunión con el Comité de Dirección a Melilla. Es en esta ciudad donde el líder del Partido Popular ha prometido, en presencia del presidente de la misma Juan José Imbroda, europeizar la localidad autónoma y arremete contra el bloqueo que presuntamente sufre el Gobierno por falta de apoyo parlamentaria y social.

Todo esto se ha producido en un discurso que ha arrancado con un presunto piropo hacia Imbroda que recoge y comenta el programa de 'Todo es mentira' pues consideran que Alberto Núñez Feijóo "ya ha dicho la que probablemente vaya a ser la frase más viral de la semana". "Es difícil superarla aunque podría ser que con nuestros políticos la superasen. Tampoco vamos a tirar campanas al vuelo que igual el viernes tenemos una mejor", apunta Laila Jiménez.

Este es el presunto piropo de Núñez Feijóo a Imbroda

Desde el atril, el líder del Partido Popular trata de lanzar un piropo al presidente de Melilla sobre su aspecto físico pero no sale tan bien como él esperaba. "Querido Imbroda, cada día estás mejor. No sé lo que te da tu familia, ni lo que te da tu mujer... Pero lo cierto y verdad es que cada día estás mejor".

El equipo de 'TEM', atónitos con sus palabras

A la vuelta del vídeo, la cara de Risto Mejide y sus colaboradores son un poema: Ojipláticos y mirando hacia otro lado. "¿Queréis comentar la frase de Feijóo?", pregunta el presentador.

Margallo, en pro del líder del PP, le hace a Risto Mejide el mismo piropo pero con una diferencia: "Si, pero no me dices 'No sé lo que te da tu mujer'". "Si se hubiera quedado en familia... pero es que más vale caer en gracia que ser gracioso. No tiene un pase, conozca a la mujer o no la conozca", señala Ana Pardo de Vera.