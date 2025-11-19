Los vecinos aseguran que Neus era víctima de maltrato por parte de su hijo con una enfermedad mental

Los Mossos d´Esquadra investigan la muerte de Neus, una anciana de Hospitalet de Llobregat (Barcelona) que falleció la noche del lunes al precipitarse por el balcón de su vivienda, supuestamente empujada por su hijo. Los vecinos hablan de una muerte que se veía venir ya que Neus sufría el maltrato de su hijo con problemas mentales.

Jordi Juliá ha tenido acceso a los detalles de la muerte de Neus, una anciana de Hospitalet de Llobregat que fallecía el pasado lunes tras precipitarse por el balcón de su vivienda. Los Mossos d´Esquadra han detenido a su hijo, quién supuestamente sufre una enfermedad mental y tiró a su madre por el balcón.

Los vecinos aseguran que Neus era víctima de constantes maltratos por parte de su hijo, golpes, palizas, gritos… Es un hombre esquizofrénico y los vecinos conocían la situación. Hace un mes, Neus avisó a sus vecinos que su hijo la quería matar y les pidió que llamaran a los Mossos d´Esquadra, pero los agentes no pudieron hacer nada y se marcharon sin detener al joven.

Los testigos de la relación familiar aseguran que era un chico con problemas y describen a: “Una persona violenta, no vivía con ellos, pero por lo que nos contaba, un poco de miedo le tenía”.

Lourdes, amiga de toda la vida de Neus, que siente que era una crónica de una muerte anunciada: “Se veía venir, pero esperábamos que se hubiera solucionado. Este chico debería haber sido ingresado en un centro… Presuntamente tenía esquizofrenia, no tenemos la ficha mental. Gritaba, se asomaba a la ventana y comenzaba a insultar a gente que no conocía. Era una persona inestable”.

Asegura que ofreció su ayuda a Neus en numerosas ocasiones: “Le dije que le primer paso era denunciar y ella lo iba a hacer, pero no lo hacía. Te mueve la cosa de que eres madre y es tu hijo… Los Mossos d´Esquadra estuvieron en la casa varias veces y que había malos tratos domésticos, es obvio”, y que pidieron ayudas que nunca recibió: “Hicimos un par de cartas a asuntos sociales y todavía estamos esperando respuestas. Ni puto caso. Nunca llegaron a venir”.