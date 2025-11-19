Enrique, hijo de Carmelina: “Las mujeres del pueblo están atemorizadas”

Carmelina, una mujer de 89 años de Puente Tocinos (Murcia) salía como cada tarde de jugar su partida a las 7 y media del centro de mayores de la localidad cuando dos desalmados sobre ruedas le daban un tirón a su colgante y la arrastraban por la calzada causándole la muerte.

Acompañada de casi todas las mujeres de Puente Tocinos y de Enrique, el hijo de Carmelina, Ana Puerta reportera de ‘En boca de todos’ nos ha dado la última hora sobre la investigación y mostrado el miedo de las mujeres tras el aumento de los atracos y la violencia en la localidad.

El pasado miércoles a las 20:00 horas, Carmelina de 89 años salía de jugar una partida a las cartas con sus compañeras de la residencia de ancianos como cada tarde y a la altura de avenida principal de Puente Tocinos (Murcia) dos individuos, no sabemos si en moto o patinete eléctrico, la asaltan y la arrastran varios metros fracturándola la cadera y le rompen cinco costillas. La víctima es trasladada al hospital, pero terminó falleciendo.

Enrique, hijo de Carmelina: "Pedimos colaboración ciudadana"

Enrique, el hijo de Carmelina, ha hablado en directo con David Aleman y no has confirmado que los atracadores están todavía en libertad: “Lo está investigando la policía nacional y de momento siguen libres”, por lo que piden ayuda de los vecinos: “Pedimos colaboración ciudadana de los testigos que nos consta que vieron lo sucedido”.

Enrique estaba muy nervioso porque no hacía ni 24 horas que había tenido que enterrar a su madre: “El dolor es tremendo, estamos destrozados” y ha pedido que se tomen medidas para evitar que esto vuelva a suceder: “Hay que tomar una conciencia social y poner las medidas necesarias en el pueblo para que las personas vulnerables puedan estar seguras… Dar poder a los jueces para que tomen medidas ejemplares y que al menos se lo piensen dos veces antes de actuar”.

Las mujeres del pueblo están atemorizadas, van resguardadas con sus enseres y no quieren salir sola, algo que Carmelina también intentaba evitar: “Mi madre ya había tomado medidas y lo que llevaba era una cruz de bisutería, creo que le costó 2€… Pienso que fue plena casualidad, no creo que tuviera ningún tipo de seguimiento”.

La investigación continúa abierta y el hijo de la víctima asegura que las autoridades se están tomando el caso con mucho interés: “Se están tomando todo el interés del mundo, no es el simple caso de un hurto”.