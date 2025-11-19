Código 10 Madrid, 19 NOV 2025 - 00:19h.

Roser argumenta que no paga el alquiler porque su casa está embargada judicialmente

El llanto desconsolado de la mujer que consiguió desahuciar a su inquiokupa tras ser denunciada por exponerla en redes: "Creí que era mi amiga"

Compartir







Roser ha estallado en 'Código 10' al escuchar a Juan y María, los dueños de la casa en la que vive que reconocen ser víctimas de inquiokupación. Esta mujer ha desgranado en el programa de Cuatro las razones por las que ha decidido no pagarle el alquiler a los dueños de la vivienda.

El cruce de reproches entre la presunta inquiokupa y los dueños

Principalmente, Roser asegura que lo hace porque la casa está embargada judicialmente. Además, defiende que el dinero que cuesta el alquiler lo tiene despositado en un juzgado. Hasta que el juez no decida lo contrario, se seguirá teniendo consignado -siempre citando su versión-.

Y Roser da más argumentos a su impago. "Nos alquilaron la casa por un número catastral falso. El día que hago la declaración de la renta, el DNI de María y Juan es falso, por lo que no me desgravo el alquiler", denuncia. Pero los dueños de la casa han decidido no quedarse callados ante dicha situación.

"Nos debe unos 5.000 euros sin contar el alcantarillado, tasa de basuras e IVI que lo tienen que pagar ellos", denuncia Juan. "Ha hecho la consignación a razón de 400 euros desde septiembre del año pasado que no apga el alquiler", prosigue.

PUEDE INTERESARTE El llamamiento de un guardia civil ante el drama que atraviesa Ceuta: 41 cadáveres hallados en la costa en lo que va de 2025

Tras aseverar María que Roser tiene una demanda judicial abierta por los "impagos", esta última saltaba muy indignada: "¿cuándo me ha llegado a mí vuestra demanda?".

La dueña de la vivienda denuncia que desde septiembre del año pasado hasta el mismo mes de 2025 "no se ha consignado nada" en el caso de su inquilina. "'¡Ensélame una factura de lo que has pagado! Según ella, yo vivo del cuento", denuncia muy tensa Roser.

En pleno rifirrafe, David Aleman, presentador de 'Código 10' junto a Nacho Abad, le pedía a Roser que no hubiesen "descalificaciones". "Te estás retatando", le lanzaba de inmediato la colaboradora María Jamardo.