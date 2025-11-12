Miguel Salazar Madrid, 12 NOV 2025 - 01:21h.

Desde el sindicato Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) exigen más medios ante el descontrol

Cuarenta y uno. Esa es la cifra exacta de cadáveres que se han hallado frente a las costas de la ciudad autónoma de Ceuta en lo que va de 2025, lo que pone de manifiesto la verdadera tragedia migratoria a la que se enfrentan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Rachid Sbihi es el portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), el principal sindicato independiente del cuerpo. Tal y como ha explicado en directo en 'Código 10', la situación es "dramática" porque se encuentran "desbordados" ante un dato "demoledor".

"El último cadáver es de este pasado domingo, y 20 en los últimos dos meses", lamenta el entrevistado. La denuncia del guardia civil se centra en el "estrés físico y emocional preocupante" de sus compañeros de profesión ante "la inacción del gobierno". "[El Ejecutivo] no atiende a las peticiones legítimas que llevamos denunciando desde hace años, son necesarios recursos humanos y materiales de forma urgente e inmediata", comparte Rachid Sbihi.