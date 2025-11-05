Miguel Salazar Madrid, 05 NOV 2025 - 02:15h.

Eunate Etxaide expone su temor en directo ante la inseguridad que genera la presencia de los cuatro individuos en la zona

Nueva manada en Pamplona: algunos de los acusados de la agresión sexual tenían orden de expulsión de España

En las inmediaciones de la zona donde tuvo lugar la presunta agresión sexual a una joven a manos de cuatro individuos en situación irregular -al menos 3 de ellos tenían una orden de expulsión- se vive mucho miedo por si se vuelve a repetir algún hecho similar. Eunate Etxaine es vecina del barrio. Cuenta en 'Código 10' que lleva dos semanas durmiendo con un "hacha" ante el temor que denuncia desde hace tiempo, ya que ha sido víctima de robos por parte de los acusados.

La inseguridad que se respira tras la presunta agresión

"Empezó a ser insegura la zona, pero de cuatro semanas a aquí esto está siendo ya insostenible", relata. Etxaine explica que los mismos individuos pueden "asaltarse" a cualquier hora. "Tengo una pastora alemana que se tira como loca al portón en señal de que están andando dentro. Es una situación difícil, muy complicada", precisa.

El pasado 24 de octubre una joven fue víctima de una presunta agresión sexual a manos de los mismos migrantes de nacionalidad argelí. El suceso se produjo cuando miles de estudiantes universitarios celebraban una fiesta en el corazón de la capital navarra. Tras salir del recinto donde tuvo lugar el evento, la víctima recorrió un camino que lleva a un asentamiento ilegal.

En un punto de esa travesía fue asaltada por los acusados. Pocas horas después fue allada con el pantalón fuesto del revés e inconsciente encima de unas hijas, siendo trasladada más tarde al Hospital Universitario de Navarra donde se le activó el protocolo por agresión sexual.

Eutane teme por su vida, pero también por la de sus dos hijas de 17 años. La vecina denuncia además la falta de presencia policial en el área, mientras los presuntos autores de la agresión sexual continúan en prisión provisional. "Esto es el como el Bronx, aquí no hay nadie. Por aquí presencia policial y seguridad cero", lanza.