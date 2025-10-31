Marta Aguirregomezcorta 31 OCT 2025 - 16:36h.

Grupos radicales de extrema izquierda encapuchados y de negro, concentrados en el Campus de la Universidad de Navarra provocaron una batalla campal.

Espectáculo lamentable en la universidad de Pamplona. Grupos radicales de extrema izquierda encapuchados y de negro, concentrados en el Campus de la Universidad de Navarra provocaron una batalla campal: ¿la razón? Vito Quiles iba a hablar en la universidad.

El resultado de los actos vandálicos, que pasaron de la universidad a las calles de Pamplona donde quemaron contenedores recordando los años de la kale borroka, han acabado con dos personas detenidas y al menos cinco heridas-.

Vito Quiles, que sigue el modelo del activista trumpista, Charlie Kirk, hablando en las universidades fue suspendido en el último momento aunque él presumiera en las redes de que estaba en Pamplona pese a las amenazas.

José Ismael, periodista, habla del susto de su vida

Cuatro de los heridos son agentes de la Policía Nacional y el quinto un periodista, José Ismael Martínez de El Español, que vivió el susto de su vida mientras cubría con su móvil los actos. Pese a mostrar sus credenciales, al joven le tiraron piedras, "y cuando me alcanzaron, me golpearon". Su rostro lo dice todo. Y las imágenes también. Se ve a los radicales lanzando piedras y botellas, mientras corren detrás del periodista al que acorralan, golpean, tiran al suelo a patadas y cuando consigue levantarse le golpean por la espalda.

La delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, ha condenado los incidentes registrados en Pamplona y ha hecho un llamamiento a la convivencia, aunque ha precisado que la Policía Nacional se haya incautado de cuchillos y navajas de personas que supuestamente iban a protestar en contra de este evento.

El alcalde de Pamplona: "Los incidentes son lamentables"

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha criticado los "incidentes lamentables" ocurridos este jueves por la tarde en el campus de la Universidad de Navarra y en el barrio de Iturrama en el contexto de una protesta de radicales contra un acto convocado por el activista Vito Quiles, que no tenía autorización del centro académico y que, finalmente, había sido suspendido.

En declaraciones a los medios de comunicación, Asiron ha reivindicado que "Pamplona es una ciudad de convivencia, es una ciudad donde tenemos que tener sitio todos y todas". "Yo mucho más que con las imágenes de ayer me quedo con aquella fotografía del 4 de julio de 2024 donde cerca de 70 agentes de la ciudad nos manifestamos y posamos juntos para una fotografía importantísima desde mi punto de vista para reivindicar la convivencia dentro de la ciudad", ha subrayado.

En opinión del alcalde, el acto no celebrado de Vito Quiles "tiene dos explicaciones o dos consecuencias". "Una es que todavía hay quien pretende de alguna manera provocar y, en segundo término, también que hay quien entra en las provocaciones", ha señalado.

Preguntado por los periodistas si le preocupa que los incidentes se produzcan a raíz de una convocatoria de Ernai, ha contestado que "no sé exactamente dónde comienza la cuestión" y ha añadido que "estamos viendo todos" que lo ocurrido en Pamplona "se está buscando también en otras ciudades". "No sé exactamente ni creo que sea ahora mismo lo más importante saber quién tiene inicialmente la culpa", ha considerado.

Por eso, ha vuelto a apostar por "la convivencia; es lo que desea la ciudad, es lo que ha manifestado en todas las ocasiones y es el trabajo en el cual estamos inmersos desde el equipo de gobierno municipal y desde luego este alcalde".

EH Bildu declina pronunciarse sobre los altercados en Pamplona

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Laura Aznal, ha declinado pronunciarse este viernes, al término de la firma del acuerdo presupuestario con el Gobierno de Navarra, acerca de los disturbios que se registraron este jueves en Pamplona a cargo de grupos radicales que protestaban contra una convocatoria del activista Vito Quiles que no se llegó a celebrar.

"Hoy estamos aquí para hablar de Presupuestos", ha señalado la portavoz de EH Bildu, a preguntas de los periodistas durante una comparecencia en el Palacio de Navarra tras firmar el acuerdo presupuestario con el Ejecutivo foral.

Aznal ha señalado que "es un acontecimiento muy importante poder hablar del séptimo acuerdo con el Gobierno de Navarra de María Chivite y del décimo primero en el cual no incide la derecha en Navarra y a eso nos vamos a remitir hoy". "Cuando llegue el momento, haremos las pertinentes valoraciones", ha señalado Laura Aznal.

Ibarrola (UPN) condena los "hechos violentos" en la UN y dice que el PSN "es cómplice de la vuelta de la 'kale borroka'"

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha mostrado su "rotunda condena a los hechos violentos acontecidos" este jueves por la tarde en el campus de la Universidad de Navarra y en el barrio de Iturrama, en el contexto de una protesta de radicales contra un acto convocado por el activista Vito Quiles que no tenía autorización del centro académico y que, finalmente, había sido suspendido. "El PSN es cómplice de la vuelta de la 'kale borroka', del terrorismo callejero y de la violencia fascista abertzale ayer a las calles de Pamplona", ha afirmado.

"Quiero mostrar nuestra rotunda condena a los hechos violentos acontecidos ayer en las calles de la ciudad, agresiones contra ciudadanos, agresiones contra periodistas, contra la policía, y que son absolutamente reprochables. Nada, absolutamente nada, justifica la utilización de la violencia", ha indicado este viernes, en declaraciones a los medios de comunicación.

Ibarrola también ha trasladado su "solidaridad con todos los agredidos, con todas las personas que han sufrido destrozos materiales en la ciudad por estos actos violentos" y su "reconocimiento a la labor de las fuerzas de seguridad, que velan por la libertad de todos".

"Lo que mostraron ayer es que la izquierda radical abertzale sigue alentando, promocionando la utilización, el uso de la violencia, sigue alentando al odio, y esto al final conlleva situaciones como las vividas ayer. Sigue pretendiendo demostrar que la calle es suya, que Pamplona es suya", ha manifestado.

"Y digo que el Partido Socialista de Navarra es cómplice de todo esto porque no se puede hacer un ejercicio hipócrita de ir de la mano de EH Bildu para todo lo que le interesa por un mero interés personal o partidista. No se puede entregar la ciudad de Pamplona a EH Bildu, no se puede alentar o contribuir a esa agitación y a ese odio en redes sociales. Yo creo que no hace falta nada más que ver las redes sociales del Partido Socialista de Navarra y de algunos dirigentes en los actos previos y de después. No se puede condenar con cierta tibieza y al día siguiente hacer como que aquí no ha pasado nada y seguimos de la mano para absolutamente todo", ha apuntado.

A su juicio, "lo que se demostró ayer también es que no cabe ningún plan de convivencia liderado o de la mano de EH Bildu, que demuestra con actos como el de ayer que sigue todavía siendo lo mismo, con otras armas, pero sigue siendo exactamente lo mismo".

Ibarrola también ha respondido al alcalde de la ciudad, Joseba Asiron, que "con todo lo que ha sucedido, ayer estuvo callado en redes, no dijo absolutamente nada" y este viernes ha afirmado que Pamplona "es una ciudad donde tenemos que tener sitio todos y todas". "Yo le digo que la violencia no tiene sitio en Pamplona, y personas que vienen exclusivamente a hacer actos violentos como los de ayer, desde luego para nosotros no tienen cabida y no tienen sitio en Pamplona", ha subrayado.

También ha sido preguntada por la petición de "rectificación" realizada por el PSN este mismo viernes ante las "graves acusaciones vertidas por dirigentes de UPN y PP, quienes han tratado de vincular al partido con los incidentes". "He dicho las palabras que he dicho. Solamente hace falta ver lo que han alentado en redes previamente y las condenas han hecho, que no se sabe muy bien qué condenan o cómo lo condenan", ha respondido.

A su juicio, "alentar o contribuir al odio previo o no ser tibio" en "la condena" los "hace cómplices de lo que al final ocurre". "Van de la mano con quien van, dejan la convivencia de Pamplona en manos de EH Bildu. Ayer vimos lo que vimos, y no vale hacer una condena con la boca pequeña y mañana volver a hacer lo mismo", ha reivindicado.

Ante actos como los de ayer, ha continuado, "hay que ser tajante, pero absolutamente tajante, y no cabe ninguna tibieza". "Los actos convocados ayer por las juventudes que representan a Sortu, a EH Bildu, son absolutamente condenables. Es que no cabe justificación alguna", ha reivindicado, tras añadir que "no cabe" plantear "de dónde provienen o cómo provienen". "No tienen cabida ni en esta ciudad ni en ninguna ciudad democrática", ha incidido.

Según Ibarrola, "las imágenes de ayer recuerdan mucho a épocas pasadas, y no se puede desviar el foco de atención con una foto de convivencia, que es lo único que ha hecho" Asiron, que había afirmado que "más que con las imágenes de ayer me quedo con aquella fotografía del 4 de julio de 2024 donde cerca de 70 agentes de la ciudad nos manifestamos y posamos juntos para una fotografía importantísima desde mi punto de vista para reivindicar la convivencia dentro de la ciudad".

"Yo le digo que menos fotos y más hechos. Más hechos de rechazo contundente a esto. Ya veremos si es capaz de hacerlo. De momento hemos visto tibieza, desviar el foco y la foto del 4 de julio. Oiga, que una foto no erradica los hechos que ciudadanos de Pamplona tuvieron que soportar ayer", ha subrayado, tras mostrar su "rotunda condena a todo el que lo promueve y a todo el que lo hace".

Condena de los periodistas por la agresión

La Asociación de Periodistas de Navarra ha mostrado este viernes su condena a "toda forma de violencia, amenazas o intimidación contra periodistas, sin excepción", y su "solidaridad con los compañeros afectados" en los incidentes producidos este jueves por la tarde en el campus de la Universidad de Navarra y en el barrio de Iturrama, en el contexto de una protesta de radicales contra un acto convocado por el activista Vito Quiles que no tenía autorización del centro académico y que, finalmente, había sido suspendido.

Desde la Asociación, en concreto, han hecho referencia en un comunicado a la agresión sufrida por un periodista de El Español y a amenazas a un periodista de Diario de Navarra. "Defender a los profesionales de la prensa es nuestro deber. Los insultos, agresiones o coacciones hacia quienes ejercen su labor informativa son inaceptables vengan de quien vengan, y no los toleramos bajo ningún concepto", han subrayado, tras mostrar su "solidaridad con los compañeros afectados" y su "firme defensa de la libertad de prensa".

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) han condenado este viernes la agresión al periodista de 'El Español' en el Campus de la Universidad de Navarra, en el marco de los incidentes protagonizados por encapuchados que protestaban contra un acto anunciado por el activista Vito Quiles.

De este modo, la FAPE se ha adherido a un comunicado de la APM, en el que expresa su solidaridad con el periodista José Ismael Martínez, que fue agredido "violentamente" por grupos abertzales en el Campus de la Universidad de Navarra.

Ambas organizaciones de periodistas han hecho un llamamiento para que "se respete el trabajo" de los profesionales de la información y la comunicación, y han advertido del "peligro que entraña para la convivencia democrática que se organicen actos cuyo único objetivo es provocar el enfrentamiento entre los grupos más radicales".