Código 10 Madrid, 12 NOV 2025 - 00:02h.

En 'Código 10' hemos investigado acerca del 'modus operandi' de las familias de los menores no acompañados

La calle ha compartido sus testimonios en Ceuta acerca de los presuntos fraudes de los menores extranjeros no acompañados. Con este fenómeno nos referimos a las supuestas infracciones que estaría cometiendo un extranjero que llega con su familia a España y decide hacerse pasar por un menor no acompañado para conseguir la residencia.

Este año en Tarragona se ha desmantelado una red de familias que traía a sus hijos con visados de turismo y los abandonaba con el objetivo de que se registrasen como menores no acompañados. La operación se saldó con 30 detenidos y 22 menores restituidos a sus progenitores.

El relato de tres jóvenes en Ceuta sobre el presunto fraude

En 'Código 10' hemos indagado sobre esta cuestión y, para ello, nos hemos desplazado hasta Ceuta con el objetivo de averiguar si esta práctica es o no habitual. Tres jóvenes comparten que no es la primera vez que tienen conocimiento de ello. "Sí, conozco a padres que dejen a sus hijos en España y se vuelven a Marruecos porque aquí hay buenas condiciones, sanidad, educación y trabajo y puedes tener un futuro mejor", relata uno de los entrevistados como podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia.

Otros aseguran, según el programa de Cuatro, que cada vez hay más familias de clase media que abandona de forma intencionada su país para incluirse al sistema de acogidas. El 'modus operandi' de los menores es el siguiente: la mayoría llegan en avión y acceden al país con un visado de turista, para después presentar la reserva de hotel y la documentación en regla en el control de aduana días más tarde.

Posteriormente, la familia se desintegraría a propósito y al menor lo dejan en la comisaría con la idea de pasar a formar parte de un centro de acogida de menores migrantes.