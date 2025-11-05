Miguel Salazar Madrid, 05 NOV 2025 - 03:13h.

El político le ha afeado al colaborador la publicación de un tuit donde, según él, incitaba a la "cacería" de Torre Pacheco

En 'Código 10' se han vivido un tenso debate tras compartir una vecina del barrio pamplonés donde cuatro individuos en situación irregular -y algunos con orden de expulsión del país-. La mujer aseguraba que había llegado a dormir con un "hacha" por las noches ante la inseguridad que sufría.

A su testimonio se unía el de Vanesa Carretero, una educadora social que ha trabajado en centros de menores migrantes. La entrevistada explicaba en el programa de sucesos de Cuatro que ha presenciado como muchos de estos jóvenes se hacen pasar "por menores", ya que "a muchos" no les hacen prueba de edad. "Se produce un efecto llamada de marroquíes y argelinos que cuentan los que están aquí a sus familiares que están mejor y tienen una vida fácil. Todo el que viene con un proyecto importante sin probema el problema es el que viene sin proyecto", comparte.

El tenso cara a cara

Después de escuchar estas declaraciones, se ha producido un intenso cara a cara entre Pablo Fernández, secretario de Organización de Podemos, y el analista político Rubén Pulido. "Luego hay casos en los que se les expulsa y luego vuelven a entrar teniendo prohibición de entrada a territorio nacional vigente", compartía Pulido, que fue también director de comunicación de Vox en Andalucía.

El político no dudaba en lanzar reproches contra él tras escucharle. "Luego hay casos como el tuyo que en torre pacheco pusiste un tuit a hacer cacería racista. Luego los borras porque eres un cobarde", le reprochaba. Pulido le cuestionaba si había hecho su "trabajo" en la localidad murciana donde se instó a una "cacería de migrantes" este verano. "Difundes bulos, difundes odio, estás ligado al Yunque -secta ultracatólica y extremista mexicana-", le lanzaba sin tapujos Pablo Fernández.

"Eso lo vas a tener que demostrar ante un juzgado porque te voy a demandar por ello", contestaba a su vez Rubén Pulido.