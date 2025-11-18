Las superbacterias matan cada año a más de un millón de personas en el mundo y 23.000 en España
Paqui Alcántara deshereda a su hijo tras 15 años de abandono: “Si no quiere nada de vosotros es que no necesita nada de vosotros"
Hoy es el Día del Uso Responsable de los Antibióticos, y en España no somos precisamente responsables. El 40% de los españoles toma antibióticos cuando no los necesita, el 60% los guarda por si los necesita en el futuro y el 30% abandona el tratamiento antes de tiempo. Este uso inadecuado provoca la aparición de cepas bacterianas resistentes, haciendo que los antibióticos pierdan eficacia.
“Si tomas demasiados medicamentos, luego puede ser que no te haga efecto cuando lo necesites”. Eso, al menos, muchos ciudadanos lo saben, pero claro en cuanto notamos algo raro tiramos de ellos: “Hay veces que cuando empiezo a notar que ya no noto los síntomas, a lo mejor sí que voy dejando de tomar”.
Las superbacterias matan cada año a más de un millón de personas en el mundo y 23.000 en España
Este comportamiento ha contribuido a la aparición de superbacterias. “No son bacterias nuevas, son bacterias que siempre han existido con nosotros o nos producen enfermedad, pero que evolucionan y de repente resisten a los antibióticos”, explica Bruno González Zorn, experto en resistencia bacteriana. Según el especialista, estas superbacterias matan cada año a más de un millón de personas en el mundo y 23.000 en España.
“Una vez que se ha generado una bacteria resistente, puede circular o transmitirse a personas de nuestro entorno”, advierte Germán Bou, jefe del Servicio de Microbiología del CHUAC. “Los médicos son los únicos que pueden prescribir un antibiótico”, recuerda el experto. “No se deben guardar de una ocasión para otra ni compartirlos, porque cada persona necesita una dosis personalizada, adaptada a su peso y al tipo de infección bacteriana que tenga”, añade Amil López, farmacéutica.
Los antibióticos no curan infecciones causadas por virus, como el resfriado común o la gripe, y solo son eficaces contra infecciones bacterianas
Aunque muchos todavía lo desconocen, los antibióticos no curan infecciones causadas por virus, como el resfriado común o la gripe, y solo son eficaces contra infecciones bacterianas. “Del tracto urinario, vías respiratorias altas o bajas, depende de nuestro uso responsable de los antibióticos”, señala Ana Irigoyen, farmacéutica. “Cada ocho horas durante una semana, o medicamentos que igual tienen que utilizar un solo día. De ello depende, en parte, el futuro de nuestra salud”, concluye.
El mensaje es claro: usar antibióticos solo cuando son necesarios, cumplir los tratamientos completos y no automedicarse es fundamental para frenar la amenaza de las superbacterias.