El sindicato médico denuncia que quieren solucionarlo absorbiendo personal de otros servicios

Sanidad quiere reforzar el servicio de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía tras dejar a 2.000 mujeres pendientes de aviso. Según denuncia el sindicato médico, quiere hacerlo absorbiendo personal de otros servicios. Pero, ¿cómo se ha llegado a este punto?

¿Cómo salta el escándalo?

Casi medio millón de mujeres, entre 49 y 71 años, se someten cada año al cribado de cáncer de mama en Andalucía. El diagnóstico puede ser positivo, negativo o dudoso. Cuando es negativo se les informa inmediatamente y cuando es dudoso se les debe de notificar que hay que hacer un seguimiento. Pero en los últimos dos años, a 2.000 mujeres nunca les han avisado de su diagnóstico incierto.

¿Cuántas mujeres han sufrido las consecuencias?

La mayoría con resultado dudoso tenían al final lesiones benignas. Solo el 2% derivaron en tumores malignos. Algunas descubrieron demasiado tarde que su cáncer había avanzado al notarse un bulto en el pecho. Fue su médico de cabecera al consultar su expediente interno los que las alertaron del resultado de su cribado.

¿Qué va a hacer la Junta de Andalucía?

Desde ayer , la Junta ha empezado ya a llamar a estas 2.000 mujeres afectadas para revisar sus casos dudosos y hacerles un mayor seguimiento.

¿Qué hospitales están afectados?

El Hospital Virgen del Rocío, el más grande de Sevilla, es el que más acumula casos de mujeres a las que no se les notificó su diagnóstico incierto desde principios de 2024. También hay hospitales en Cádiz y Málaga. La Junta de Andalucía podría afrontar una posible demanda colectiva o de particulares para resarcir el sufrimiento provocado por su cáncer de mama que podría haberse evitado.