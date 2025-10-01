"Para mí ser valiente es también ser vulnerable”, confiesa ella

Raquel y su lucha contra el cáncer de mama metastásico: “Un día antes del diagnóstico había nacido mi hija”

Compartir







Sara lleva siete años con un cáncer de mama metastásico: “Vi el final, vi que me moría”. Ha ido enlazando un tratamiento con otro. Y ya lleva siete. “Sabes que los tratamientos son finitos. Para mí ser valiente es también ser vulnerable”. El camino hubiera sido imposible sin su familia y sin Ana, su mejor amiga.

“El respetar su silencio ante todo y no tomarlo ni a pecho ni a mal el que un día pues no tenga ganas de hablar o no te coja el teléfono”, afirma Ana Díez, su amiga. La campaña de la Asociación Española contra el Cáncer se ha querido volcar en pacientes y acompañantes.

Una campaña donde dejan hueco a los miedos y al dolor

“Sara, amiga, me tomo a pecho cuando dicen que seáis fuertes cuando eso no está en vuestras manos”, dice Ana Díez en la campaña. Porque vivirlo desde el otro lado también cuesta. “Me tomo a pecho la manera en que vives las cosas importantes como aquel día de Reyes que pediste un momento a los médicos para estar con nosotros”, confiesa un hombre a su mujer con la voz entrecortada.

Y han podido expresar sus miedos, sus angustias. “Mamá, nos tomamos a pecho que también necesites que te abracemos y te cuidemos. Te queremos mucho”, dicen unos hijos a su madre. Desde Noticias Cuatro también nos lo tomamos a pecho. Os damos las gracias por poner voz a miles de mujeres que viven con esta enfermedad.