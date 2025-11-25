Claudia Montes ha entrado en direcot en 'En boca de todos' para exponer su postura: "Lo que digo es verdad y lo voy a mantener"

Este martes, Claudia Montes y Koldo García tenían una cita en los juzgados, pero ninguno de los dos ha asistido. La que fuera Miss Asturias ha entrado en directo en 'En boda de todos' para exponer los útimos detalles: "Él no ha acudido y yo tampoco. En mi caso ha ido representándome el procurador, porque como no íbamos a conciliar, lógicamente. Yo lo que digo es verdad y lo voy a mantener en todos lados", ha comenzado.

Nacho Abad le ha preguntado entonces en qué consistió el acoso sexual del que acusa a Koldo García: "Él empezó como un amigo, como una persona que se quiere preocupar todo el día por ti y va cogiendo cada vez más confianza. Va escribiéndome y luego empieza ya el acoso. Empieza de repente. Él me llegó a pedir que le enseñara una teta. Me llegó a pedir que incluso me quería ver en ropa interior".

"Tengo una prueba muy importante, pero me la tengo que guardar para el juicio", ha asegurado. "En cuanto lo presente, podré demostrar que tengo una prueba muy contundente. Yo le enseñé el pecho una vez. Solo cedí una vez, y por desesperación. Él me pedía más, y yo corté la videollamada. Quería verme lo otro también", ha continuado.

Claudia Montes: "Koldo me demandó para callarme la boca"

"La demanda vino a raíz de que me quiso callar la boca, amedrentándome de alguna manera. Pero él y su abogada tienen que pensar muy bien las pruebas que puedo tener yo, porque igual sale al revés del juicio él... El lobo no piensa que todos son igual. Yo, por desgracia en mi vida, para demostrar las cosas, tuve que empezar a grabar. El lobo cazado, le he grabado en todo y no solo él, hay más gente implicada", ha asegurado.

Por último, antes de finalizar su conexión, Claudia ha confirmado que también reclamará a Koldo una indemnización por injurias y calumnias: "Señor Koldo, yo le pido, por mi derecho a la imagen, que yo era una persona particular y nunca quise ser famosa, se me ha sacado a la palestra y ya no soy una persona particular. Por el derecho que me ha hecho daño él a mí, me va a tener que pagar él a mí 35.000 euros", ha concluido.