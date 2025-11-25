El héroe albanés de Italia: salva a dos ancianos que estaban a punto de ahogarse en un río

El albanés llegó a nado hasta el vehículo y consiguió salvar la vida de los dos ancianos

Una mujer dada por muerta despierta dentro de su ataúd en Tailandia minutos antes de ser incinerada

Compartir







En Italia, un hombre de origen albanés ha salvado la vida a dos ancianos que estaban a punto de ahogarse después de que su coche cayera a un río. La rápida reacción del albanés, lanzándose al agua, evitó una tragedia que parecía inminente.

Los dos mayores viajaban en su vehículo, que por motivos aún desconocidos acabó en el río, quedando atrapados mientras el coche comenzaba a hundirse. La situación se volvió crítica en cuestión de segundos.

Al presenciar la escena, el hombre se lanzó de inmediato al agua. LLegó hasta el coche a nado, lo giró mientras flotaba para colocarlo en una posición más estable y poder abrir una de las puertas. Primero rescató a uno de los ocupantes y después consiguió sacar al segundo, que seguía atrapado en el interior.

Gracias a su intervención, ambos ancianos llegaron a la orilla con vida y fueron atendidos por los servicios de emergencia.