Pasar la ITV en España: Dónde es más caro y más barato

BizkaiaLa Inspección Técnica de Vehículos (ITV), un trámite obligatorio para todos los conductores, puede suponer un desembolso muy distinto en función del lugar donde se realice. Así lo advierte Facua, que denuncia diferencias de más del 200% en turismos de gasolina y superiores al 90% en vehículos diésel entre comunidades autónomas.

El precio medio de la ITV en España se sitúa actualmente en 38,25 euros para los vehículos de gasolina y en 45 euros para los diésel. No obstante, la organización de consumidores subraya que la realidad dista mucho de esta media.

Por otro lado, la de Madrid es la comunidad donde es más caro pasar la ITV de las motocicletas, con un 39,82 euros.

En Baleares, los conductores son quienes menos pagan: 17 euros para las inspecciones de gasolina y 30 euros para las de diésel. En el extremo opuesto se encuentra el País Vasco, donde la tarifa asciende a 53,63 euros para los turismos de gasolina y 56,01 euros para los diésel, convirtiéndose en la comunidad más cara de España. Por ello, en comparación con la media nacional, pasar la ITV en el País Vasco supone unos 15 euros adicionales, una diferencia que muchos usuarios desconocían.

Cantabria se sitúa en la segunda posición, con 49,47 euros. El tercer puesto es para Castilla y León, con 45,63 euros.

Los precios recogidos incluyen el 21% de IVA (o el 7% del IGIC canario, el 9% del IPSI de Ceuta y el 4% del de Melilla), pero no la tasa de Tráfico, establecida en 4,18 euros para todas las inspecciones.

Las tarifas más económicas continúan estando otro año más en las estaciones de Mallorca, con 17,01 euros (las tarifas en Baleares dependen de cada Consell insular; en Menorca, el otro territorio analizado en las islas, son 30,92 euros). En segundo lugar, las de Andalucía para los vehículos con menos de 1.600 centímetros cúbicos, 29,10 euros (para el resto se pagan 39,34 euros). A continuación, Extremadura en el caso de las estaciones explotadas directamente por la administración autonómica, 29,25 euros (en las de empresas privadas supone 38,82 euros).

Los diésel

En cuanto a los diésel, Euskadi se sitúa también como la más cara, con 56,01 euros, junto a Cantabria, donde la diferencia es solo de dos céntimos y se cobran 55,99 euros. A continuación, Aragón, con 54,87 euros.

En cuanto a las tarifas más bajas para las ITV de los turismos diésel, las de las estaciones de la administración de Extremadura (29,25 euros; en las privadas se pagan 38,82 euros) son las que ocupan el primer lugar, seguidas de las tarifas de las Islas Baleares (tanto Mallorca como Menorca, 30,92 euros) y Andalucía para los turismos de menos de 1.600 centímetros cúbicos (34,21 euros; para el resto se pagan 44,44 euros).

Motocicletas

La tarifa media de las tarifas para pasar la ITV de una motocicleta en las diecisiete comunidades autónomas es de 23,29 euros. En esta categoría, la diferencia entre la más cara y la más económica llega a alcanzar un 290,1% en 2025.

Así, las más caras están en la Comunidad de Madrid, donde el precio medio de las estaciones comparadas por FACUA -tienen las tarifas liberalizadas- es de nada menos que 39,82 euros. En el otro extremo, Mallorca, donde pasar la ITV cuesta 10,21 euros.

Evolución tarifaria

El análisis de las ITV realizado por FACUA este año refleja que solo se ha producido congelación tarifaria en cinco comunidades autónomas (Andalucía, Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura) y en Ceuta.

Las mayores subidas, del 5,4%, se han producido en todas las tarifas de Aragón y en las aplicadas para turismos de gasolina y diésel de La Rioja (5,3% para las motocicletas). El segundo incremento más alto ha sido en Asturias, del 3,4% tanto en los coches de gasolina como en los diésel (3,1% para las motocicletas). En tercer lugar, la subida del 2,9% aplicada para todos los vehículos en Canarias.

Cabe destacar que este año para el análisis se han contemplado las ofertas y descuentos vigentes en los precios de la ITV en la Comunidad de Madrid, donde el servicio está liberalizado y las tarifas se fijan sin regulación autonómica (al igual que en Murcia). Esto explica en parte la bajada media de precios en la Comunidad de Madrid para 2025 con respecto al año anterior en los datos del estudio de FACUA. La fecha que se ha tomado como referencia para tomar las tarifas ha sido el 31 de octubre de 2025 a las 18.00 horas.

Servicio liberalizado en Madrid y Murcia

La Comunidad de Madrid tiene el servicio de Inspección Técnica de Vehículos liberalizado y por tanto las tarifas no están reguladas por la administración autonómica. En este sentido, cada empresa cobra los precios que estima oportunos, si bien sobre las tarifas publicadas en cada estación de ITV la mayor parte de las empresas aplican diferentes descuentos para tratar de atraer más clientes, en función de los horarios a los que se solicite la cita previa para la inspección o si se contrata a través de medios telemáticos.

Dichas ofertas han sido tenidas en cuenta por FACUA a la hora de realizar este estudio comparativo de 2025, a diferencia de lo realizado en 2024, por lo que para los porcentajes de subida interanual no se ha tenido en cuenta a la Comunidad de Madrid.

Según las tarifas publicadas por cada concesionario de ITV en la Comunidad de Madrid, el precio medio de la inspección es de 37,31 euros en los coches de gasolina y de 46,25 euros en los coches con motor diésel, tarifa esta última que representa un 2,6% más que la media nacional.

En el caso de Murcia, esta comunidad también tiene desde 2024 únicamente estaciones que pueden fijar libremente sus precios. Así, en la Región, el precio medio para los coches de gasolina es de 37,01 euros (un 0,5% más que en 2024) y un 49,51 para los diésel (un 0,4% más).

Modelos de explotación

Según la comunidad autónoma, la explotación de las estaciones de ITV puede ser pública o privada. En aquellos lugares en los que es privada, suele prestarse mediante un régimen de concesión en el que los precios son controlados por la administración correspondiente, salvo en los casos de Madrid y Murcia, donde son libres. También existen comunidades donde convive un modelo mixto de públicas y privadas.

En la Comunidad Valenciana, la Generalitat aprobó en julio de 2022 que la gestión de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) volviese a ser pública una vez concluyó la concesión de las empresas privadas que se encargaban de las revisiones periódicas desde hacía 25 años. La puesta en marcha de la nueva sociedad comenzó el 31 de diciembre de 2022.

En Extremadura conviven algunas estaciones de carácter público, explotadas directamente por la administración, con otras privadas, que funcionan en régimen de concesión o autorización, lo que provoca diferencias notables en los precios de las inspecciones, pues a la cantidad que se cobra en las estaciones de carácter público, por tratarse de tasas y no precio, no se les aplica el IVA. La Región de Murcia funcionaba de manera similar hasta que la única estación pública, la de Alcantarilla, echó el cierre en 2023.

En Mallorca, que cambió su modelo en 2020, gestiona directamente el Consell Insular a través de una empresa (Itevebasa).

Sistemas tarifarios distintos

Andalucía es, por otro lado, la comunidad autónoma que ofrece un sistema tarifario más complejo. En este sentido, hace una distinción de los vehículos no solo en función de si son propulsados por motores de gasolina o diésel, sino de su cilindrada. Así, fija una tarifa de 29,10 euros para los turismos de gasolina con motores de menos de 1.600 centímetros cúbicos y de 39,34 euros para los de mayor cilindrada.

En el caso de los turismos diésel ocurre algo similar. La Junta de Andalucía fija una tarifa de 34,21 euros para los coches de menos de 1.600 centímetros cúbicos y de 44,44 euros para el resto.

En el extremo opuesto se encuentran Asturias, Menorca o Extremadura, donde existe una única tarifa para todos los vehículos, con independencia de su cilindrada y de si son de gasolina o diésel. Así, por ejemplo, en las estaciones de ITV de la comunidad extremeña la tarifa es de 29,25 euros (si se trata de alguna estación explotada directamente por la administración autonómica) o de 38,82 euros (en el caso de las estaciones en régimen de concesión administrativa).

En general, existe una enorme heterogeneidad con respecto al modo en que cada comunidad autónoma fija sus propias tarifas de ITV. Y ello, a pesar de que las inspecciones se encuentran reguladas por una normativa estatal, por lo que en todas ellas el procedimiento para la ITV es exactamente el mismo que viene recogido en el Real Decreto 920/2017 de 23 de octubre, que regula la Inspección Técnica de Vehículos en toda España.

En este sentido, no solo los precios varían de una comunidad a otra. También las tarifas se desglosan en conceptos diferentes en cada comunidad autónoma. Las hay que incluyen todas las revisiones y las que en la publicación en el Boletín Oficial de la comunidad autónoma correspondiente se desglosa el coste de cada apartado (emisión de gases, control de ruidos, etc.), aunque esté incluida en la inspección obligatoria.

Pasar la ITV en el País Vasco supone unos 15 euros adicionales en comparación a la media nacional

Nuestra compañera Maialen Larrinaga ha visitado una ITV de Arriaga (Bizkaia). Los usuarios reconocen que la subida es evidente, aunque no todos eran conscientes de que su comunidad se sitúa entre las más caras del país. “Ha subido un montón, es muy caro. No sé si hace dos años eran 40 y algo. Es muy caro”, lamenta un conductor.

Otro usuario admite que desconocía las diferencias regionales: “Pensaba que costaba lo mismo en toda España”. Una tercera conductora asegura que la subida ha sido constante: “Miré los precios de hace dos años y suben 15 euros cada año”.

¿Cómo ahorrar en la ITV?

Aunque el precio de la inspección depende del territorio, existen algunas formas de reducir el coste:

Consultar descuentos en horas de menor demanda, ya que algunas estaciones aplican tarifas reducidas en horarios poco concurridos.

Realizar la ITV en otra comunidad autónoma, aprovechando que no es obligatorio acudir a la misma donde el vehículo está matriculado.

No retrasar la cita, puesto que circular con la ITV caducada puede implicar sanciones económicas elevadas, lo que encarecería aún más el trámite.