La DGT controlará a las furgonetas de reparto ante el aumento de accidentes de cara al Black Friday y Navidad

SevillaLa semana del Black Friday corresponde al inicio del periodo de mayor actividad logística del año en España. Desde esta fecha y hasta Navidad, se prevén más de 125 millones de envíos, lo que equivale a una media de 4 millones de paquetes diarios circulando por las carreteras del país.

La mayoría de estas entregas se realizan en furgonetas de reparto, vehículos que además de haberse multiplicado por el comercio electrónico, cada vez aparecen más en las estadísticas de siniestralidad vial.

Según datos recientes, estas furgonetas están implicadas en el 9% de los accidentes con víctimas. El año pasado fallecieron 79 personas en siniestros relacionados con estos vehículos, casi el doble que en 2023, lo que ha hecho saltar las alarmas de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Controles intensivos en una semana clave para los trabajadores del reparto

Ante este panorama, la DGT ha puesto en marcha una campaña especial de control y vigilancia dirigida específicamente a las furgonetas de reparto. Uno de estos operativos se desarrolla en Sevilla, donde los agentes trabajan en un polígono industrial situado muy cerca de un centro comercial, un punto especialmente concurrido durante estas fechas.

En estos controles, los agentes comprueban diversos aspectos esenciales para garantizar la seguridad vial. Entre ellos están: la velocidad a la que circulan los vehículos; la documentación del conductor y vehículo; la colocación, sujeción y peso de la carga, para evitar desplazamientos peligrosos durante los trayectos; y controles de alcohol y drogas a los conductores.

La periodista Victoria Talero ha acompañado a los agentes en uno de estos operativos en Sevilla. Es aquí donde se observa una intensa actividad coincidiendo con el incremento de las compras del Black Friday y la cercanía del periodo navideño. Las empresas de reparto calculan que, en los días de mayor demanda, pueden llegar a realizar hasta 4,3 millones de entregas en una sola jornada.

Con esta medida, la DGT busca prevenir accidentes y mejorar la seguridad en un sector que se ha vuelto muy importante para el día a día de consumidores y comercios. El elevado volumen de paquetes, la urgencia de los tiempos de entrega y la carga laboral de los conductores convierten esta época del año en un momento delicado en términos de circulación.