La iniciativa de un colegio de Granada para conciliar: toda la familia a clase de deportes

GranadaEn el CEIP Parque Nueva Granada (Granada) las clases de Educación Física han dado un giro inesperado. Cada martes de noviembre , a las nueve de la mañana, los alumnos de 3º de Primaria comparten espacio con padres, madres, abuelos y abuelas que acuden al gimnasio del colegio para hacer ejercicio juntos. La iniciativa, impulsada por el maestro de Educación Física Edu Ubago, busca favorecer la conciliación y promover hábitos de vida saludables entre toda la familia.

Edu Ubago explica cómo surgió la idea: “Todos los meses tenemos un reto en clase. El de este mes era sobre hábitos de vida saludable, y qué mejor manera que incluir a la familia”.

Nuestra compañera Ana Martín describe una escena poco habitual que, aunque a primera vista parezca una sesión en un gimnasio convencional, se trata de la clase de Educación Física del centro. “Yo soy Rosa, la abuela de Guillermo”, se presenta una de las asistentes. A su lado, otra añade: “Yo soy abuela de Marina”. Una tercera participante completa el grupo: “Yo soy la mamá de Juanma”. La jornada arranca con un calentamiento dirigido por el profesor: “Vamos a trabajar las habilidades motrices básicas”.

Además, esta iniciativa no supone ningún coste. “Esto no cuesta dinero, y así se animan los nietos”, explica una de las abuelas. Otro familiar reconoce el esfuerzo que implica acudir, pero también lo gratificante que resulta: “Es mi día de descanso, pero prefiero madrugar y venir a pasar este buen rato con estos niños”.

Los pequeños, por su parte, se muestran encantados de compartir la clase con sus familias. Entre ellos se escucha: “Me encantaría que vinieran siempre”. “Que todos vengan a disfrutar, un rato familiar”. “A mí me encanta que venga mi mamá”.

Tiempo de calidad para toda la familia

Además de fomentar el ejercicio, esta hora compartida se ha convertido en un espacio muy valioso para las familias. Una madre lo explica así: “Para nosotros es muy valioso, claro, porque con la vida que llevamos, que trabajamos tanto, estos ratitos se disfrutan mucho”.

El propio Ubago anima a hacer de la actividad un hábito fuera del centro: “Y que esto que hemos hecho aquí hoy siga por la tarde en casa”. Tras la sesión, llega el momento de separarse y volver a la rutina. Sin embargo, él mismo reconoce que teme el fin de esta actividad: “Miedo me da cuando dejemos de hacerlo, porque a lo mejor se quejan de que quieren seguir viniendo”.