Miguel Salazar Madrid, 26 NOV 2025 - 03:19h.

Aris, la primera testigo protegida del caso Torbe, amplía su querella contra el productor de cine para adultos

"No entiendo por qué aún no se hace justicia", lamenta Aris, la primera testigo protegida del caso Torbe. La mujer continúa su batalla judicial contra el productor pornográfico Ignacio Allende Fenández -alias Torbe-, después de encontrar material nuevo en Internet y ser víctima, según explica, de difamación. Aris ha ampliado su querella contra el líder de un presunto entramado criminal.

"Ha difundido nuevas imágenes mías", comparte en 'Código 10'. La presunta víctima del productor de cine para adultos relata que hay vídeos que Torbe debería haber eliminado ya y aún no lo ha hecho. "Las escenas que le mandó retirar la fiscalía y que se tenían que borrar, las previas antes de tener esa escena de sexo, las ha cortado, copiado y adjuntado junto a su declaración", denuncia en directo.

Aris se refiere a vídeos del momento previo a las escenas sexuales que, siempre citando su testimonio, le obligaba a grabar sin su consentimiento. Además de esto, la mujer denuncia que hay más escenas donde aparecen otras chicas. "Ya no solo soy yo la perjudicada, sino que son ellas también", afirma.

Aris: "Creo que [Torbe] está ocultándose en perfiles falsos"

Con todo ello, la primera testigo protegida del caso está convencida de que Torbe estaría incurriendo en un nuevo delito. Se le investiga por prostitución, agresión sexual, coacciones, pertenencia a organización criminal y a un delito contra los derechos de los trabajadores.

Aris lamenta que tenga que seguir su batalla judicial contra Torbe. "Hay pruebas y unos informes judiciales que lo dicen que tiene que retirar mi imagen de todas sus redes sociales y no puede mencionar ni mi nombre y mucho menos 'tp3' porque es un delito del código penal", puntualiza. Ahora la mujer teme además por los pasos que esté dando Torbe. "Creo que está ocultándose en perfiles falsos", sospecha.