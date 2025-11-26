Miguel Salazar Madrid, 26 NOV 2025 - 01:54h.

El productor de cine para adultos vuelve a la carga contra el presentador. Le acusa de tener "cara dura"

La primera testigo protegida del caso Torbe continúa su guerra judicial contra el productor porno: "Ha difundido nuevas imágenes mías"

El productor de cine para adultos Ignacio Allende Fernández -más conocido como 'Torbe'- reaparece para arremeter contra Aris, la primera testigo del caso que destapó un presunto entramado criminal donde supuestamente se explotaba sexualmente a muchas mujeres a las que se les trataba de forma vejatoria.

¿Por qué ataca Torbe a Nacho Abad?

Pero Torbe también ha tenido tiempo de cargar contra el periodista Nacho Abad, a quien le acusa de ser un "'cara dura'". "¿Tú te haces llamar periodista?", le dice en un vídeo lanzado en redes sociales. El productor, todavía investigado por 5 presuntos delitos, le echa en cara al presentador de 'Código 10' que tengan voz testimonios como los de Aris. "Te importa una mierda la verdad. A ti lo que te interesa son los 'billetitos'", afea.

Pero Abad no ha podido resistirse y ha decidido responder sin rodeos al líder de un caso mediático. "Te voy a refrescar la memoria con un par de datos. Estás condenado por estafa. Si, ¿no? Yo no. ¿Por agresion sexual? Tú si, yo no. Por posesión y distribución de pornografía infantil", comienza diciendo el periodista como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

"¿Me vienes a dar leccionesa a mí de 'billetitos'? Si eres un delincuente, un tío condenado, no entiendo como no estás en la cárcel. Además te has olvidado que este año te han detenido dos veces, a mí no me han detenido", apostilla Abad.

Además, el periodista le recuerda a Torbe los delitos de los que se le acusa. "Estás investigado por prostitución, agresión sexual, coacciones, pertenencia a organización cirminal y un delito contra los dechos de los trabajadores", le dice. Nacho Abad hubiera preferido que en ese vídeo Torbe se hubiese presentado como "un delincuente" y se dirige directamente a él cuando presenta a Aris en directo. "Conocerte para ella fue una auténtica pesadilla, le has destrozado la vida", traslada.