Logo de cuatrocuatro
Logo de Código 10Código 10

Nacho Abad desmonta a Torbe, investigado por 5 delitos, tras volver a arremeter contra él: "¿Me vienes a dar lecciones de 'billetitos'?

Nacho Abad desmonta a Torbe, investigado por 5 delitos, tras volver a arremeter contra él: "¿Me vienes a dar lecciones de 'billetitos'?
La brutal respuesta de Nacho Abad al productor porno Torbe en 'Código 10'cuatro.es
Compartir

El productor de cine para adultos Ignacio Allende Fernández -más conocido como 'Torbe'- reaparece para arremeter contra Aris, la primera testigo del caso que destapó un presunto entramado criminal donde supuestamente se explotaba sexualmente a muchas mujeres a las que se les trataba de forma vejatoria.

¿Por qué ataca Torbe a Nacho Abad?

Pero Torbe también ha tenido tiempo de cargar contra el periodista Nacho Abad, a quien le acusa de ser un "'cara dura'". "¿Tú te haces llamar periodista?", le dice en un vídeo lanzado en redes sociales. El productor, todavía investigado por 5 presuntos delitos, le echa en cara al presentador de 'Código 10' que tengan voz testimonios como los de Aris. "Te importa una mierda la verdad. A ti lo que te interesa son los 'billetitos'", afea.

PUEDE INTERESARTE

Pero Abad no ha podido resistirse y ha decidido responder sin rodeos al líder de un caso mediático. "Te voy a refrescar la memoria con un par de datos. Estás condenado por estafa. Si, ¿no? Yo no. ¿Por agresion sexual? Tú si, yo no. Por posesión y distribución de pornografía infantil", comienza diciendo el periodista como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

"¿Me vienes a dar leccionesa a mí de 'billetitos'? Si eres un delincuente, un tío condenado, no entiendo como no estás en la cárcel. Además te has olvidado que este año te han detenido dos veces, a mí no me han detenido", apostilla Abad.

PUEDE INTERESARTE

Además, el periodista le recuerda a Torbe los delitos de los que se le acusa. "Estás investigado por prostitución, agresión sexual, coacciones, pertenencia a organización cirminal y un delito contra los dechos de los trabajadores", le dice. Nacho Abad hubiera preferido que en ese vídeo Torbe se hubiese presentado como "un delincuente" y se dirige directamente a él cuando presenta a Aris en directo. "Conocerte para ella fue una auténtica pesadilla, le has destrozado la vida", traslada.

La primera testigo protegida del caso Torbe continúa su guerra judicial contra el productor porno: "Ha difundido nuevas imágenes mías"
La primera testigo protegida del caso Torbe continúa su guerra judicial contra el productor porno: "Ha difundido nuevas imágenes mías"
Temas