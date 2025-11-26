El negocio detrás del empadronamiento falso, un trámite gratuito del que se aprovechan las mafias: "Me piden 250 euros como mínimo"
Ante el desconocimiento, algunos migrantes caen en el engaño y deciden pagar por un padrón
Javier Ortega Smith carga contra el Ayuntamiento de Martínez-Almeida tras rechazar investigar el empadronamiento ilegal: "Miran hacia otro lado"
En empadronamiento ilegal está adquiriendo cada vez más notoriedad ante el desconocimiento de los migrantes que intentan buscar un mejor futuro en nuestro país. Muchos creen que hay que pagar para conseguir un padrón, pero la realidad es que se trata de un trámite completamente gratuito. Pero hay muchas mafias que se están intentando aprovechar del mismo.
Hemos investigando qué hay detrás del negocio, y descubrimos casos como el de un migrante procedente de Perú que es capaz de pagar hasta 100 euros por empadronarse. "Suelen pedirme 300 euros", asegura a este programa.
También hay otros como el de Ebrima, que llegó a España de forma irregular siendo un menor empadronado en el centro del que formaba parte. El joven asegura tener conocimiento de esta práctica fraudulenta. "Tenía compañeros que han pagado por un padrón, pero también gente que alquilan habitaciones y te piden padrón aparte y son españoles", relata.
Un padrón a cambio de dinero
Ebrima explica que el objetivo de muchas personas que buscan el padrón es "pedir el arraigo". "En mi caso tuve acceso a la sanidad gratuita porque trabajaba", le dice a Nacho Abad cuando es preguntado por los beneficios que poseía con el empadronamiento.
También Juliana sabe muy bien que hay personas que se aprovechan de un trámite que ansían muchos otros. "Si no estaba empadronada no podía solicitar el asilo. Necesito buscar otro empadronamiento", relata. A la joven colombiana le piden, como mínimo, 250 euros por el padrón. La cantidad máxima que le han ofertado ha sido de 350 euros.
Un equipo de 'Código 10' ha investigado qué tipo de ofertas hay en Internet vinculadas a este negocio fradulento. Algunas recuerdan a los anuncios de alquiler de viviendas. 'Empadrónate en Madrid de manera presencial y sin pagar por adelantado', dice una. 'Tengo una habitación por 350 solo para empadronar', observamos en otra.