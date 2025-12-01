El dato que asusta: 76 jóvenes entre 15 y 19 años se quitaron la vida en 2024, un 20% más

Es un problema de primer nivel y el suicido ya es una de las principales causas de muerte entre los 15 y los 29 años.

Uno de cada cinco jóvenes reconoce haber pensado alguna vez en quitarse la vida.

El malestar emocional entre los jóvenes se ha disparado en los últimos años. Una cifra demoledora lo demuestra. El año pasado, 76 jóvenes entre 15 y 19 años se quitaron la vida. Es un 20% más que el año anterior. Es un problema de primer nivel y el suicido ya una de las principales causas de muerte entre los 15 y los 29 años. El tabú a la hora de hablar de suicidio sigue presente.

Hoy sabemos, en contra de lo que se ha dicho tanto tiempo, que hablar de suicidio no provoca más suicidios, al contrario: ayuda a prevenirlos. Cuando no se habla, muchos adolescentes sienten que su dolor no importa. Y eso es especialmente grave en un contexto donde uno de cada cinco jóvenes reconoce haber pensado alguna vez en quitarse la vida.

Lo más importante es detectar ese malestar, tanto dentro de las familias como en los centros escolares. Escuchar y preguntar sin miedo es clave, Los cambios bruscos de ánimo, o el aislamiento suelen ser señales de alerta. Por ejemplo: intentar suicidarse no es “llamar la atención”, es una señal de sufrimiento. Y más del 90% de quienes se quitan la vida habían dado alguna señal antes.