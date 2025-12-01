Australia alerta del impacto del ozempic en la salud mental y la eficacia de anticonceptivos

España registró 1.194 incidencias de suministro en el primer semestre de 2025, un descenso respecto a años previos pero aún con tensiones en medicamentos críticos

A Carmen le diagnosticaron VIH con 19 años, tiene un hijo y relaciones normales: "Con la medicación es intransmisible"

Compartir







El regulador de medicamentos de Australia ha añadido dos advertencias de seguridad dirigidas a las personas que utilizan fármacos de alto perfil para la diabetes y la pérdida de peso, como la semaglutida (medicamento antidiabético) y la tirzepatida (medicamento inyectable que imita las hormonas GLP-1 y GIP).

La actualización llega tras detectar señales clínicas que, aunque no establecen una relación causal, son lo suficientemente significativas como para exigir un enfoque de precaución.

Se recomienda monitorear a los pacientes para detectar la aparición o empeoramiento de depresión, pensamientos o comportamientos suicidas y/o cualquier cambio inusual en el estado de ánimo o el comportamiento

La Administración de Productos Terapéuticos (TGA) de Australia recomienda a los médicos “monitorear a los pacientes para detectar la aparición o empeoramiento de depresión, pensamientos o comportamientos suicidas y/o cualquier cambio inusual en el estado de ánimo o el comportamiento”, después de que se notificaran casos de conducta e ideación suicida asociados al uso de agonistas del receptor GLP-1 (hormona natural que ayuda a regular la glucosa, el apetito y la digestión).

Un estudio de 2024 que analizó la base de datos global de reacciones adversas de la OMS encontró que las notificaciones de pensamientos suicidas en usuarios de semaglutida eran ligeramente superiores a lo esperado, incluso frente a otros antidiabéticos. A raíz de esta señal internacional, la TGA solicitó a su Comité Asesor sobre Medicamentos una evaluación experta: concluida la revisión, consideraron que no había pruebas suficientes de causalidad, pero sí una interacción compleja entre salud mental y los trastornos endocrinos crónicos para los que se prescriben estos fármacos.

PUEDE INTERESARTE El sarampión resurge en el mundo gracias a los antivacunas

Hasta septiembre, la TGA contabilizó 72 informes de ideación suicida, seis de depresión suicida, cuatro intentos de suicidio, dos suicidios consumados, y un caso de ideación autolesiva. Solo en 2023-24 se emitieron más de dos millones de prescripciones de semaglutida, sin contar los usos no subsidiados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Podría haber un subgrupo de pacientes más vulnerables a un empeoramiento de su salud mental

La doctora Terri-Lynne South, presidenta del grupo de manejo de obesidad del Royal Australian College of General Practitioners, advierte: “Podría haber un subgrupo de pacientes más vulnerables a un empeoramiento de su salud mental”, especialmente quienes tienen antecedentes de ansiedad o depresión o que ya toman antidepresivos. Añade que incluso la pérdida de peso rápida, observada también en pacientes tras cirugía bariátrica, puede ser un “verdadero desencadenante desde el punto de vista de la salud mental”.

En paralelo, la TGA ha emitido una advertencia independiente sobre Mounjaro y su posible impacto en la eficacia de los anticonceptivos orales. Aunque la investigación no pudo confirmar ni descartar la asociación, el organismo ha actualizado la ficha del producto para recomendar que quienes usen píldora anticonceptiva cambien temporalmente a un método no oral o añadan un método de barrera durante cuatro semanas tras iniciar el medicamento o tras cada incremento de dosis.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Además, recuerda que ningún medicamento GLP-1 debe usarse durante el embarazo. South explica que el efecto del fármaco sobre el vaciamiento gástrico, al ralentizar el tránsito intestinal, puede alterar la absorción de la píldora y afectar a su eficacia.

Europa avanza hacia una vigilancia genética de riesgos con estos fármacos

El Reino Unido ha lanzado el pionero Biobanco Tarjeta Amarilla, una iniciativa conjunta de la MHRA y Genomics England que estudiará si la susceptibilidad a la pancreatitis aguda por el uso de medicamentos GLP-1 puede depender de la genética individual.

Para ello, pacientes hospitalizados por pancreatitis presuntamente asociada a estos fármacos -como Ozempic, Wegovy o Mounjaro- están siendo invitados a notificar su caso y, si aceptan participar, proporcionar una muestra de saliva.

La directora de seguridad de la MHRA, Alison Cave, subraya que “casi un tercio de los efectos secundarios podrían prevenirse con pruebas genéticas” y recuerda que las reacciones adversas suponen más de 2.200 millones de libras al NHS en hospitalizaciones. El profesor Matt Brown, director científico de Genomics England, añade que “muchas reacciones adversas tienen una causa genética”, y que este tipo de estudios permitirá avanzar hacia una prescripción más personalizada y segura.

Casi un tercio de los efectos secundarios podrían prevenirse con pruebas genéticas

En España, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha registrado 1.194 incidencias de suministro en el primer semestre de 2025, un 15 % menos que el año anterior y un 22 % por debajo del máximo de 2023. Aun así, el organismo subraya que el volumen continúa siendo estructuralmente elevado respecto a los niveles previos a 2022. De las más de 32.800 presentaciones disponibles, un 3,64 % presentaron problemas.

Las incidencias más críticas de medicamentos sin alternativa terapéutica representaron solo el 0,23 %, y la mayoría se resolvió en menos de tres meses. Lo cierto es que persisten tensiones relevantes en insulinas, antiinflamatorios inyectables y antipsicóticos como el tiaprizal, cuyos problemas de suministro no están aún resueltos.

Las causas principales siguen siendo la capacidad limitada de producción, el aumento de la demanda y las incidencias de fabricación.

El organismo realizó 801 intervenciones para mitigar el impacto en los pacientes, reflejando la presión continua sobre el sistema sanitario.