Gaizka, surfista de Zaraut, se ha convertido en concursante de 'Lo sabe, no lo sabe'

Xuso Jones y el equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’ llegaban a Zaraut, una de las cunas del surf en España, lugar al que reaccionaba el presentador: “Nunca había estado aquí y me está encantando, esto es precioso”.

Y este buscaba a uno de estos surfistas para que fuera concursante durante la tarde en el programa y se encontraba con Gaizka.

“Llevo toda la vida surfeando”, le confesaba este y le mostraba en plena calle algunas de las poses de surf. Momento en el que no dudaba convertirse en concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’. Y Xuso Jones reaccionaba: “Nunca he tenido un concursante con el neopreno puesto”.

Y llegaba el momento de empezar a concursar, ambos se ponían a recorrer las calles y el paseo marítimo para encontrar personas que respondieran bien o mal las preguntas que se les formulaban.

Gaizka le contaba desde cuando se lleva dedicando profesionalmente en el surf: “Llevo cinco o seis años, siempre he tenido contacto con el mar, pero antes jugaba al futbol y resulta que, por tema de la depresión y el estrés, me salió una enfermedad llamada diabetes tipo 1 y por malestar físico lo tuve que dejar y fue cuando empecé a dedicarme y trabajar en el mar”

Y hablaba de su enfermedad: “Es complicado porque no tienes descansos, es estar todo el día controlando la comida, lo que haces, lo que sientes… debes tener el día muy planificado y, aun así, puedes tener muy malos días. Lo bueno de hacer surf que, al hacer deporte, es como que tu cuerpo está en mejor funcionamiento. Si haces deporte y te alimentas de una manera saludable, no tiene muchísimas complicaciones, pero hay que ser constante y no hay momentos de descanso, pero uno se adapta a lo que tiene y lo llevo bastante bien”.