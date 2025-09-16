¡Disfruta del Xuso más auténtico y futbolero en Carabanchel!

La reacción de una fan de Xuso Jones al verle por primera vez en la vida en 'Lo sabe, no lo sabe': "¡Qué guapo eres!"

A Xuso Jones lo hemos visto en todas sus facetas en 'Lo sabe, no lo sabe', como por ejemplo hablando en chino y en otros idiomas sorprendentes como el flamenco. O también bailando y dando puro espectáculo por las calles de todas las ciudades a las que va a repartir dinero.

Sin embargo, una de las variedades en las que no hemos visto aún al mítico presentador e influencer es en la deportista. El fúbol le ha llegado a lo más profundo de su ser cuando ha aterrizado en el barrio madrileño de Carabanchel, en donde ha conseguido dar con Andrea, una joven que se ha atrevido a dar sus propios toques con el balón. Un poco antes, Xuso Jones no dudaba en arrancarse con la pelota generando el asombro y la diversión de todo aquél que le estaba viendo.

El dominio de Xuso con el balón

"Bueno, bueno... ¡la pelota!, exclamaba el murciano. Mientras hacía sus toques al más puro estilo Xuso -con mucha gracia-, el presentador animaba al resto del equipo del programa de Cuatro a animarse a jugar con él. "¡Vamos a hacer competición de toques!", les ofrecía a Juanjo, James o Nacho, algunos trabjadores de 'Lo sabe, no lo sabe'.

Quino ha aparecido cuando Xuso Jones daba 'show' junto a sus compañeros. "Quino arrancó con nosotros. Se ha ido a trabajar a Arabia para grabar partidos de fútbol", explicaba. Así que el hombre también ha demostrado sus dotes deportivas. Tras varios toques del equipo, ha llegado el momento en que Andrea se atreviese a dar los suyos. Un golpe al balón de fútbol ha sido suficiente para que la joven entrase a concursar. "¡Nunca me imaginaria concursar!", lanzaba con mucha ilusión.