La mezcla cultural de Paqui , concursante de 'Lo sabe, no lo sabe', ha dejado sin palabras a Xuso Jones. El presentador del concurso de Cuatro se encontraba en Zamora para intentar que algún viandante participase en el programa, pero cuando a visto a esta joven no ha dudado ni un segundo en pararla .

Paqui se siente bien orgullosa de sus raíces andaluzas y castellanoleonesas. Sin embargo, también le gusta sentirse identificada con la cultura belga. A Xuso Jones le comentaba que sabe francés, inglés y que el español es el idioma que peor lleva . "Aquí no me entienden ", decía entre risas cuando paseaban por la ciudad.

"'Mijn naam is Paqui'", le decía al presentador para explicarle cómo se dice 'me llamo Paqui' en el idioma. El otro, mientras, no daba crédito con la complejidad de la lengua. "¡Pero si parece chino!", exclamaba Jones. "Se parece más al alemán", apostillaba la concursante entre risas.