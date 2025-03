Guille es un concursante con una de esas historias de superación que traspasa la pantalla. Este concursante afrontaba con muchísima ilusión y ganas su participación en un concurso como 'Lo sabe, no lo sabe' , pero no iba a empezar de la mejor manera: fallaría la primera pregunta y tras utilizar el comodín de la llamada , nadie iba a responder. Pero el concurso seguía, como bien le anunciaba Xuso Jones.

"No es cómo se empieza, sino cómo se termina", señalaba el presentador, tras lo que le preguntaba al concursante si en su pasado era buen estudiante. "No. Estuve solo hasta la ESO. Faltaba a las clases. Hacía unas poquitas de pellas" , confesaba. En cuanto a su trabajo, actualmente está en un local de Vigo que es número uno en Galicia: "Es para hacer r euniones de empresas y todo tipo de eventos privados".

Era en ese momento cuando Guille se lanzaba a contar su increíble historia de superación: "Mi vida ha sido un poco dura. A Vigo vine rechazado por unos feriantes. Tuve que marchar de ello por ciertas circunstancias. Vine aquí a Vigo porque me pilló la ciudad más cercana... mi idea era hacer manualidades. Es más, esta calle me trae muchos recuerdos. En esa esquina me ponía con una tabla y un cantón a hacer pulseras. La gente me ofrecía diez céntimos y le daba una pulsera. Eso para vivir cada día, porque dormía en la calle".