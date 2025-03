Con 1.000€ ya en su poder, Elena ha decidido jugárselo todo porque soñaba con irse con sus hijos y nietos a Disneyland Paris, y aunque no ha multiplicado por 50, sí lo ha hecho por 17.

Buscaba a alguien que no supiera qué día se celebra el Día Internacional del Libro y lo ha encontrado. Ha elegido a un joven obrero que salía de un portal y ha saltado de alegría al saber que su intuición no le había fallado. Las segundas oportunidades existen y Elena lo ha comprobado en ‘Lo sabe, no lo sabe’.