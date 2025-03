Xuso Jones viajaba en esta ocasión hasta la ciudad de Sevilla en busca del próximo concursante de 'Lo sabe, no lo sabe' , allí se encontraba a Marta que aceptaba sin dudarlo la propuesta del presentador de concursar en el programa de Cuatro.

El presentador volvía a animarla: ''En 'Lo sabe, no lo sabe' nos gusta la magia'', y ella no podía parar de reír: ''Ay, que me meo'', y se lanzaba a cantar una canción de 'Canelita', mientras todos los miembros del equipo aplaudían su actuación en mitad de la calle.