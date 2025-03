Su nombre es Carlos , y Xuso Jones le ha visto a lo lejos mientras entonaba una canción. Tras las presentaciones, Xuso no ha dudado en preguntarle si era él el que iba cantando y si se animaba a entonar algo y él no lo ha dudado ni un momento: "Venga, vale. Te canto así a capela mismamente, sí".

Carlos tiene una banda, venía de ensayar y ha decidido cantar el tema "que más les está petando". Tras unos versos en inglés, Xuso Jones se ha quedado alucinado y, mientras aplaudía, le ha lanzado una pregunta: "¿Tú no serás el Elton John madrileño?".

"Pues ya me gustaría, para estar donde está él, no te fastidia. En la vida hay que ser un poco circo, en la vida hay que ser un poco glam, y en la vida hay que pasárselo bien y yo me lo paso bien todos los días de mi vida", ha bromeado Carlos.