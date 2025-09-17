Xuso Jones recorre con Alberto las calles de Hellín, lugar del que el presentador tiene raíces

'Lo sabe, no lo sabe' llegaba a Hellín, de donde Xuso Jones "tiene raíces", el que explicaba que es el lugar del que era su madre y su familia y donde conocía a Alberto, de 33 años y operario de bodega, por la calle, el que iba a ser concursante del programa.

El presentador, al conocer a Alberto le hacía una demostración de cómo toca el tambor y este se sinceraba: "Es mejorable". El que le daba unas pautas de cómo hacerlo y le mostraba cómo lo hace él, a lo que Xuso reaccionaba: "Esto es otra cosa, ay que maravilla".

Tras esto, Alberto que confesaba que "iba a hacer unos recados", no dudaba en posponerlos para convertirse en concursante de 'Lo sabe, no lo sabe': "Me apunto". Y comenzaba a recorrer las calles de Hellín junto a nuestro equipo.

Mientras tanto, el concursante le contaba de dónde viene su afición por el tambor: "Es algo que se hace cada Semana Santa, es nuestra tradición del pueblo, desde pequeños cada uno tiene uno". Como también le hablaba de Hellín: "Es una ciudad tranquila de Albacete, tenemos muchas cosas cerca, visitantes de todos los sitios".

Según le iba conociendo, Xuso Jones le preguntaba por lo que haría si ganara mucho dinero en el programa: "Tienes que ir pensando qué es lo que harías si te llevas a casa 50.000 euros".

Alberto confiesa qué haría con el dinero de 'Lo sabe, no lo sabe'

"Lo primero es llevarme a mi madre de viaje, algo tipo Roma o Grecia, ha viajado poquito, siempre ha estado cuidando de la casa, de mi hermana y me gustaría darle ese gusto. Si ganase los 50.000 euros a lo mejor me llevo a mi padre también", confesaba Alberto y esto hacía reaccionar a Xuso Jones: "Qué bonito, hay que cuidar a nuestros padres siempre".