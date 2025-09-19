‘Lo sabe, no lo sabe’ celebra su concursante número 333: “Toma que toma”

Xuso Jones encuentra a Nazaret una concursante ‘bonica’ que realiza un concurso redondo

Xuso Jones y las cámaras de ‘Lo sabe, no lo sabe’ se han desplazado hasta la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz en busca de su concursante 333 porque el número 3 es muy importante en el equipo. El presentador se ha encontrado con Nazaret, una joven que estaba por allí haciendo unas gestiones y que ha terminado coronada.

Crecimiento y positividad, es el significado del número 3, un número que se multiplica en ‘Lo sabe, no lo sabe’. Tenemos tres cámaras, tres guionistas y hasta tres sobres para elegir. Nazaret estaba enseñando a sus hermanas por videollamada que se había encontrado con Xuso Jones, pero se ha quedado sin batería y se ha convertido en nuestra concursante 333.

Nazaret ha soplado las velas, se ha colocado la diadema y nos ha regalado un concurso redondo al ritmo del "Toma que toma". La concursante ha conseguido un pleno de 1.000€ gracias a una respuesta final que nadie esperaba. Necesitaba encontrar a alguien que no supiera el nombre de la serpiente americana, no venenosa, que tiene tres letras.